DCドラマ「THE PENGUIN-ザ・ペンギン」の最終話となる第8話『悪魔か救世主か』では、あるキャラクターの衝撃的な結末が描かれた。このシーンは、主演のコリン・ファレルにとって今までで最も演じるのが辛いシーンだったという。

この記事には、「THE PENGUIN-ザ・ペンギン」第8話『悪魔か救世主か』のネタバレが含まれています。

ドラマ「THE PENGUIN-ザ・ペンギン-」第8話『悪魔か救世主か』では、オズ(ファレル)はビクター(レンジー・フェリズ)や三合会の2番手・リンク(ロバート・リー・レン)らの協力を得て、ソフィア(クリスティン・ミリオティ)を投獄することに成功する。しかし、ソフィアからの拷問後に入院していたオズの母、フランシス(ディードル・オコンネル)が重度の脳卒中で植物状態になり、オズは深い悲しみに暮れる。

その後、ビクターと海岸へ行き、「すべて母親のためだった」と語るオズ。自分を慰めるビクターに対し、「お前抜きじゃ何もできなかった」と伝え、その働きを称える。両親を失いオズを心から慕うようになったビクターは、彼のことを「家族」と呼ぶ。するとオズは、ビクターの肩に腕を回して感謝の言葉をかけつつ、彼の首を締め始める。「家族は弱点になる」「重荷だ」と口にしながら、苦しみ悶えるビクターを容赦なく殺害するのだった。

米のインタビューに応じたファレルは、このシーンを脚本で読んだ時、「自分の中に、このシーンをやりたくない気持ちがあった」と語っている。一方、オズを完全に悪人へと振り切る必要性も理解していたため、心の中で葛藤したようだ。「最終的に映画(『ザ・バットマン』)で見たオズをある意味で殺したい、という考えがあるのは知っていた。“この男を好感の持てるキャラクターにしてはならない”という創作上の責任感みたいなものを感じました」。

シリーズ前半ではオズの不器用さやユーモアが描かれるなど、視聴者に親近感を持たせるような演出があった。しかし、「8話が終わる頃には、(脚本家は)それを地に落としたいと考えたのでしょう。RIP(追悼)を求めたんです」とファレル。そのために用意されたのが、オズによるビクターの殺害であり、「クソ嫌いだった。あのシーンが大嫌いだった。本当に嫌で、クソむかついてましたよ。[中略] グロくて、残酷で、完全に狂ってる。オズはもう引き返せない地点まで来たように感じました」と語っている。

もっとも、ファレルは「オズにはビクターを愛し、気にかける感情が実際にあった」とも考えているそう。しかし、母親という弱みを利用された経験から、「二度とそのような脆弱な立場に戻りたくないと感じ、ビクターを殺すことに決めるんです」と説明している。

では、もしビクターがオズを「家族」と呼ばなければ、悲劇は起きなかったのだろうか?ショーランナーのローレン・ルフランによれば、答えはノーだ。オズがビクターを殺した理由には「ビクターが彼の最も弱い部分を見てきたからであり、ビクターが本当に彼を気にかけ、愛していたから」だと米に語っている。

またルフラン、ビクターは「バットマンとロビン」を意識して、「オズのような男ならロビンをどう利用するか?」という発想から生まれたキャラクターだそう。その結果、両親を失った心の隙間に付け込まれ、オズに尽くした末に殺される運命を設定したという。「なぜなら、視聴者にオズをよりダークで、今までにない方法で理解してもらう必要があったからです」。

