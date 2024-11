米不足にキャベツの記録的高値、と物価上昇に歯止めがかかりません。とはいえ、株価の乱高下も続いていますから、手持ち資金を運用したくても投資商品には安易に手が出せない……といった方も多いのではないでしょうか。All Aboutのマネー編集部ではさまざまな金融商品を調査し、金利の高い商品をご紹介しています。中でも定期預金は、着実にお金を増やすことができる商品ですので、ぜひ参考にしてみてください(金利は2024年11月14日時点)。

定期預金とは?

50万円を1年間預け入れるのにおすすめの銀行5つ

金利0.60%だと利息はいくら?

定期預金とは、あらかじめ預入期間の決まっている金融商品で、満期日まで基本的に引き出しができません。そのため、普通預金よりも金利を高くする銀行が多いようです。また預金保険制度(ペイオフ)の対象になっているため、万一、金融機関が破綻してしまった場合でも、預金者1人当たり1000万円までの元本と破綻日までの利息が保護されています。元本が保証されているので、元本割れリスクのある投資商品との分散投資にも取り入れられることの多い商品です。今回はそんな定期預金の中から、「50万円を1年預ける」のに適した商品を5つピックアップしてみました。ご紹介するのは以下の5つの銀行です。SBJ銀行●商品名:100万円上限定期預金<ミリオくん>●金利:0.60%●預入期間:1年●預入金額:1円以上100万円以下(1円単位)※1人1口座、100万円まで。UI銀行●商品名:スーパー定期預金●金利:0.55%●預入期間:1年●預入金額:1円以上1000万円未満(1円単位)あおぞら銀行●商品名:円定期預金 BANK The 定期【BANK口座限定】●金利:0.45%●預入期間:1年●預入金額:50万円以上(1円単位)※新規口座開設の場合は、3カ月もの定期預金の「BANK The Giftスペシャル定期」も利用できる。適用利率は年1.50%、預入金額50万円以上、預入可能期間2024年11月18日〜2025年3月31日。づ豕スター銀行●商品名:スターワン円定期預金プラス<インターネット限定>●金利:0.45%●預入期間:1年●預入金額:50万円以上(1円単位)※新規口座開設の場合は、優遇プランの対象となり金利年0.60%となる。預入期間は1年で、預入金額50万円以上。ス畧邏箙圈.札襯佞Δ匹鷸拇●商品名:超金利トッピング定期預金●金利:0.45%●預入期間:1年●預入金額:10万円以上100万円まで(1円単位)※1人100万円まで。金利年0.60%の定期預金に50万円預け入れると、1年後に受け取れる利息は3000円(税引き後2391円)です。これが金利年0.10%になると、1年後の受取利息はたったの500円(税引き後399円)ですから、金利1%以下といってもその差は大きいですよね。なお、定期預金は満期を待たずに解約すると、中途解約利率が適用されます。利用する際は、使う予定のないお金だけを預け入れるようにしましょう。(文:All About 編集部)