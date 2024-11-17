¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÊÂç¿Í¥³¡¼¥Ç¡¡ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡Ö¥¦¥½¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×
¿ùÌîÍÚÎ¼
¿ùÌîÍÚÎ¼¤¬¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¡Ö¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡×ÃÂÀ¸100¼þÇ¯µÇ°¡ÈTRINITY 100¡É¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¿ùÌîÍÚÎ¼¤¬¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ï¡¢¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£À¸ÃÂ100¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë¡Ö¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡×¥ê¥ó¥°¤Ê¤ÉÁí³Û315Ëü±ßÄ¶¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤È¥¦¥©¥Ã¥Á¡£°áÁõ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬¼çÌò¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ë¼«Ê¬¤òµ±¤«¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¡×
¡Ö¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡×¤Ï°¦¤äÉáÊ×À¡¢å«¤È¤¤¤¦¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼«¿È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ë¤â¡£¼«Ê¬¤Ë¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¼«Ê¬¤¬²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
11·î17Æü¤Þ¤ÇÉ½»²Æ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¡ÈTRINITY 100¡É POP-UP¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£