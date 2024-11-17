¡ÖÎÁÍý½é¿´¼Ô¡×Àîºê´õ¡¢ÊÙ¶¯Ãæ¤Î¼êÎÁÍýÈäÏª¡Ö¤¤¤Ä¤âÂçÂÎ¥¢¥ì¥¯¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤ÎÀîºê´õ¤¬£±£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£½µ¤Î¤´¤Ï¤ó¡×¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¼êÎÁÍý¤È¡¢¿©»öÃæ¤Î»Ò¤É¤â¤é¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿Àîºê¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÂçÂÎ¥¢¥ì¥¯¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤Éº£½µ¤Ï»ä¤¬ºî¤ëµ¡²ñ¤âÈ¾¡¹¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡¡ÎÁÍý¤ÏÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ÉÁ°¤è¤ê¤«¤Ï¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿§¤ó¤ÊÌîºÚÆþ¤ì¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Þ¤À¤Þ¤À¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ê¤¤¤«¤éÊÙ¶¯Ãæ¤À¤è¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº£½µ¤Î¸¥Î©¡×¡ÖÎÁÍý½é¿´¼Ô¡×¤Î¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¥¢¥ì¥¯¤ÈÀîºê¤Ï£²£°£±£³Ç¯¤Ë·ëº§¡£ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ£±£·Ç¯£¸·î¤ËÄ¹ÃË¡¢£²£°Ç¯£±£°·î¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Àîºê¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤Ë¡ÖÂð·ú»î¸³¡¢¹ç³Ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¡£º£Ç¯£±£±·î£±Æü¤ËÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ò³«¶È¤·¤¿¡£