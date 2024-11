11月15日(金)に発売された『ねーねー』12−1月号は、表紙と付録に『ちいかわ』が登場! スペシャルな付録は『ちいかわ』のナップサック!今号の『ねーねー』の表紙はちいかわ・ハチワレ・うさぎの楽しそうな笑顔が目印。ほかにも『すみっコぐらし』の「わくわくたぴおかコンビニ」テーマや、リラックマ、シナモロールなど人気キャラたちが大集合。そんな『ねーねー』だけのスペシャルな付録は、2WAYで使える『ちいかわ』のナップサック。おけいこバッグに使いやすいサイズ感、体操服や上履きを入れるのにもとっても便利だ。持ち手があるので、大人はエコバッグ代わりにも活用できそう。常にカバンに入れておいて、いろんな用途で愛用してほしい。

また、人気の『すみっコぐらし』の企画も。今回の目玉は、ミニサイズでキュートな「天使なえびてんトランプ」。切り離して遊ぼう。特集ページでは、すみっコぐらしといろんな問題にチャレンジできるお勉強会も。ほかにも、人気連載の『リラックマ』『いーすとけん。』『シナモロール』をはじめ、楽しい漫画がたくさん。109名キャラグッズプレゼント企画や、あそびページ、キャラクターの最新情報がもりだくさん。子どもも大人もみんな楽しめちゃう『ねーねー』12-1月号をぜひチェックしてほしい。(C)nagano(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.