¡Ú¤Á¤¤¤«¤ï¡Û¡Ø¤Í¡¼¤Í¡¼¡Ù¤ÎÉÕÏ¿¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª
11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Í¡¼¤Í¡¼¡Ù12¡Ý1·î¹æ¤Ï¡¢É½»æ¤ÈÉÕÏ¿¤Ë¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÉÕÏ¿¤Ï¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Î¥Ê¥Ã¥×¥µ¥Ã¥¯¡ª
¡ä¡ä¡ä¡Ø¤Í¡¼¤Í¡¼¡ÙÉÕÏ¿¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¥Ê¥Ã¥×¥µ¥Ã¥¯¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
º£¹æ¤Î¡Ø¤Í¡¼¤Í¡¼¡Ù¤ÎÉ½»æ¤Ï¤Á¤¤¤«¤ï¡¦¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¦¤¦¤µ¤®¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬ÌÜ°õ¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ø¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡Ù¤Î¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤¿¤Ô¤ª¤«¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¥Æ¡¼¥Þ¤ä¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¿Íµ¤¥¥ã¥é¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø¤Í¡¼¤Í¡¼¡Ù¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÉÕÏ¿¤Ï¡¢2WAY¤Ç»È¤¨¤ë¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Î¥Ê¥Ã¥×¥µ¥Ã¥¯¡£
¤ª¤±¤¤¤³¥Ð¥Ã¥°¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡¢ÂÎÁàÉþ¤ä¾åÍú¤¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¤À¡£»ý¤Á¼ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ï¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°Âå¤ï¤ê¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¡£¾ï¤Ë¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÍÑÅÓ¤Ç°¦ÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ø¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡Ù¤Î´ë²è¤â¡£
º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¡ÖÅ·»È¤Ê¤¨¤Ó¤Æ¤ó¥È¥é¥ó¥×¡×¡£ÀÚ¤êÎ¥¤·¤ÆÍ·¤Ü¤¦¡£
ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤ªÊÙ¶¯²ñ¤â¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿Íµ¤Ï¢ºÜ¤Î¡Ø¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡Ù¡Ø¤¤¡¼¤¹¤È¤±¤ó¡£¡Ù¡Ø¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Ú¤·¤¤Ì¡²è¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
109Ì¾¥¥ã¥é¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ä¡¢¤¢¤½¤Ó¥Ú¡¼¥¸¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤¬¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤á¤Á¤ã¤¦¡Ø¤Í¡¼¤Í¡¼¡Ù12-1·î¹æ¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊC¡Ënagano
¡ÊC¡Ë2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
¡ä¡ä¡ä¡Ø¤Í¡¼¤Í¡¼¡ÙÉÕÏ¿¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¥Ê¥Ã¥×¥µ¥Ã¥¯¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
º£¹æ¤Î¡Ø¤Í¡¼¤Í¡¼¡Ù¤ÎÉ½»æ¤Ï¤Á¤¤¤«¤ï¡¦¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¦¤¦¤µ¤®¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬ÌÜ°õ¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ø¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡Ù¤Î¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤¿¤Ô¤ª¤«¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¥Æ¡¼¥Þ¤ä¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¿Íµ¤¥¥ã¥é¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø¤Í¡¼¤Í¡¼¡Ù¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÉÕÏ¿¤Ï¡¢2WAY¤Ç»È¤¨¤ë¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Î¥Ê¥Ã¥×¥µ¥Ã¥¯¡£
¤ª¤±¤¤¤³¥Ð¥Ã¥°¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡¢ÂÎÁàÉþ¤ä¾åÍú¤¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¤À¡£»ý¤Á¼ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ï¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°Âå¤ï¤ê¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¡£¾ï¤Ë¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÍÑÅÓ¤Ç°¦ÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¡ÖÅ·»È¤Ê¤¨¤Ó¤Æ¤ó¥È¥é¥ó¥×¡×¡£ÀÚ¤êÎ¥¤·¤ÆÍ·¤Ü¤¦¡£
ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤ªÊÙ¶¯²ñ¤â¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿Íµ¤Ï¢ºÜ¤Î¡Ø¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡Ù¡Ø¤¤¡¼¤¹¤È¤±¤ó¡£¡Ù¡Ø¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Ú¤·¤¤Ì¡²è¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
109Ì¾¥¥ã¥é¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ä¡¢¤¢¤½¤Ó¥Ú¡¼¥¸¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤¬¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤á¤Á¤ã¤¦¡Ø¤Í¡¼¤Í¡¼¡Ù12-1·î¹æ¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊC¡Ënagano
¡ÊC¡Ë2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.