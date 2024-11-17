Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¡ÖÁêÅö¡¢ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡ÁÀÐÇË¼óÁê
APEC¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¤¢¤ï¤»¥Ú¥ë¡¼¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤Ê¤É¤Ç¡ÖÁêÅö¡¢ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤Ï¡¢Í½Äê¤òÂçÉý¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¡¢¤ª¤è¤½50Ê¬´Ö¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼óÇ¾¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤ò¤á¤°¤ëËÌÄ«Á¯Ê¼»Î¤Î¥í¥·¥¢ÇÉ¸¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¤ò¶¦Í¡×¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï½ªÎ»¸å¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤Ç¡ÖÁêÅö¡¢ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎÆü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60Ç¯¤òÁ°¤Ë¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¼óÇ¾Æ±»Î¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£