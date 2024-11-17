APEC¼óÇ¾²ñµÄÊÄËë¡¡¼óÇ¾Àë¸À¤Ç¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿ËÇ°×¡¦Åê»ñ´Ä¶¤Î½ÅÍ×À¤òÇ§¼±¡×¡¡ÊÝ¸î¼çµÁÅª¤ÊÀ¯ºö·Ç¤²¤ë¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ò¤±¤óÀ©
ÆîÊÆ¥Ú¥ë¡¼¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿APEC=¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤¬ÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼óÇ¾Àë¸À¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤òÇ°Æ¬¤Ë¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿ËÇ°×¤Î½ÅÍ×À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡ÖÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ò¾è¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼ÖÎó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£APECºÇ½ªÆü¡¢¼óÇ¾¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿APEC¼óÇ¾²ñµÄ¤Ï¡¢16Æü¡¢¼óÇ¾Àë¸À¤òºÎÂò¤·¤ÆÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤¬´ØÀÇ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ê¤ÉÊÝ¸î¼çµÁÅª¤ÊÀ¯ºö¤ò·Ç¤²¤ëÃæ¡¢¼óÇ¾Àë¸À¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸øÀµ¤ÊËÇ°×¡¦Åê»ñ¤Î½ÅÍ×À¤òÇ§¼±¤·¡¢°ú¤Â³¤´Ä¶À°È÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÇ°×¤äÅê»ñ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤µÞÂ®¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¸ú²ÌÅª¤ÊÂ¿¹ñ´Ö¶¨ÎÏ¤¬°ìÃÊ¤È½ÅÍ×¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Áý¤¹Ãæ¡¢Â¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬¸åÎó¤ÎÃ¼¤ËÎ©¤ÄÃæ¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÏÃæ±û¤Ç¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ´üÃæ¡¢½¬¼çÀÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë²Ã¤¨´Ú¹ñ¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ê¤É7¤«¹ñ°Ê¾å¤È¸ÄÊÌ¤Î²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É±Æ¶ÁÎÏ¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ï¡¢¡Ö½¬»á¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¼«Í³ËÇ°×¤Î¼é¸î¼Ô¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£