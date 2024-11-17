¡Ö¥í¡¼¥½¥ó ¡ß FREAK¡ÇS STORE¡×¿Íµ¤¥³¥é¥ÜÂè3ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡ª½©¤«¤é½Õ¤Þ¤ÇÃå¤ì¤ëËüÇ½¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä¤Ï¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤
¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×¤È¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖFREAK¡ÇS STORE¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥¯¥¹ ¥¹¥È¥¢¡Ë¡×¤Î¿Íµ¤¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡£
Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¥«¥é¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤¿3¼ïÎà¤Î¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢FREAK¡ÇS STORE¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖDaytona Park¡×¡¢ZOZOTOWN¡¢Rakuten Fashion¤Ç¡¢11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï12:00¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥í¡¼¥½¥ó ¡ß¡¡FREAK¡ÇS STORE¡×Âè3ÃÆ¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä
2024Ç¯1·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥í¡¼¥½¥ó ¡ß¡¡FREAK¡ÇS STORE¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¦¥§¥¢¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Çµ¤·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¡£
Âè1ÃÆ¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Ë¥Ã¥È¡×¡¢Âè2ÃÆ¤Î¡Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥ÉT¥·¥ã¥Ä¡×¤È¤â¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ëÂè3ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä¡×¡ÊÀÇ¹þ3520±ß¡Ë¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃå¤ë¿Í¤òÁª¤Ð¤º¡¢½©¸ý¤«¤é½ÕÀè¤Þ¤ÇÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¡ª
¡Ø¥Í¥¤¥Ó¡¼¡Ù¡Ø¥Ö¥ë¡¼¡Ù¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÁ´3¿§¤ÇÅ¸³«
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä¡×¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥«¥é¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÇÛ¿§¤Î¡Ø¥Í¥¤¥Ó¡¼¡Ù¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬¤ª¹¥¤ß¤Ê¤é¡¢¡Ø¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ë¤¢¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤ß¤ë¡©
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç»È¤¨¤ë¡ØS¡¼M¡Ù¤È¡ØL¡¼XL¡Ù¤Î2¼ïÎà¡£
Å¬ÅÙ¤Ê¤æ¤ë¤µ¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥£¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¡¢1Ëç¤Ç¤ÎÃåÍÑ¤«¤é¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥³¡¼¥Ç¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¡ØL¡¼XL¡Ù¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ç¡¢¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤¢¤ê¤«¤â!?
¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥³¥¹¥Ñ¤ËÍ¥¤ì¤¿ËüÇ½¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤ª¶á¤¯¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Ê¤É¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä¡×ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
https://www.daytona-park.com/
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¥«¥é¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤¿3¼ïÎà¤Î¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢FREAK¡ÇS STORE¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖDaytona Park¡×¡¢ZOZOTOWN¡¢Rakuten Fashion¤Ç¡¢11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï12:00¤«¤é¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯1·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥í¡¼¥½¥ó ¡ß¡¡FREAK¡ÇS STORE¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¦¥§¥¢¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Çµ¤·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¡£
Âè1ÃÆ¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Ë¥Ã¥È¡×¡¢Âè2ÃÆ¤Î¡Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥ÉT¥·¥ã¥Ä¡×¤È¤â¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ëÂè3ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä¡×¡ÊÀÇ¹þ3520±ß¡Ë¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃå¤ë¿Í¤òÁª¤Ð¤º¡¢½©¸ý¤«¤é½ÕÀè¤Þ¤ÇÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¡ª
¡Ø¥Í¥¤¥Ó¡¼¡Ù¡Ø¥Ö¥ë¡¼¡Ù¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÁ´3¿§¤ÇÅ¸³«
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä¡×¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥«¥é¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÇÛ¿§¤Î¡Ø¥Í¥¤¥Ó¡¼¡Ù¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬¤ª¹¥¤ß¤Ê¤é¡¢¡Ø¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ë¤¢¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤ß¤ë¡©
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç»È¤¨¤ë¡ØS¡¼M¡Ù¤È¡ØL¡¼XL¡Ù¤Î2¼ïÎà¡£
Å¬ÅÙ¤Ê¤æ¤ë¤µ¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥£¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¡¢1Ëç¤Ç¤ÎÃåÍÑ¤«¤é¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥³¡¼¥Ç¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¡ØL¡¼XL¡Ù¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ç¡¢¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤¢¤ê¤«¤â!?
¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥³¥¹¥Ñ¤ËÍ¥¤ì¤¿ËüÇ½¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤ª¶á¤¯¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Ê¤É¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä¡×ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
https://www.daytona-park.com/
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹