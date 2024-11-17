¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤ÇÂçµ¬ÌÏ¹¿¿å¡ÄÊ£¿ôÂæ¤Î¼Ö¤¬³¤¤ËÎ®¤µ¤ìÄí¤¬Âì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç¤âºÆ¤ÓÂç±«¡¡Îµ´¬¤â
¥¤¥¿¥ê¥¢ÆîÉô¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤ä¥¹¥Ú¥¤¥óÆîÉô¤Î¥Ó¡¼¥Á¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥Þ¥é¥¬¤Ç¹ë±«¤Ë¤è¤ë¹¿¿å¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Þ¥ë¥Ù¡¼¥ê¥ã¤Ç¤Ï¿å¤ò´¬¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é¿Ê¤àÎµ´¬¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¡¡¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤Ç¹ë±«
¥´¡¼¤Ã¤È²»¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é·ã¤·¤¯Î®¤ì¤ëÂù¤Ã¤¿¿å¡£
Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢²È¤ÎÄíÀè¤À¡£
±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¿å¤ËÄÒ¤«¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¡¢ÃÏ²¼¼¼¤Ë¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤àÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢ÆîÉô¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¡¢¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤Î¥¢¥Á¥ì¥¢¡¼¥ì¤¬µÏ¿Åª¤Ê¹ë±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¿¿å¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
Æ»Ï©¤Ï´§¿å¤·¡¢¼Ö¤¬ÄÌ¤ë¤ÈÂç¤¤¯ÇÈÂÇ¤ÄÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÏÆ¤Ç¤ÏÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢¼Ö¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿µ½Å¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï±è´ßÉô¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¹¿¿å¤ä´§¿å¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë²¿Âæ¤â¤Î¼Ö¤¬³¤¤Þ¤ÇÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
³¤¤ËÄÒ¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç²£Å¾¤¹¤ë¼Ö¡£
¤½¤Î¶á¤¯¤Ç¤Ï¡¢µß½õÂâ°÷¤¬Ãæ¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç¤Ï³¹Ãæ¤Ç´§¿å¡¡ÀþÏ©¤Ë¤Þ¤Ç¡Ä
Âç±«¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¹¥Ú¥¤¥óÆîÉô¤ÎÃÏÃæ³¤¤ËÌÌ¤¹¤ë¥Ó¡¼¥Á¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥Þ¥é¥¬¤Ç¤Ï¡¢Âç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÀî¤ÎÄéËÉ¤¬·è²õ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ö¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¿åË×¤·¤¿¤Û¤«¡¢³¹Ãæ¤Î»ê¤ë½ê¤ÇÆ»Ï©¤¬´§¿å¡£ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤Ê¤´¤ßÈ¢¤âÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
´§¿å¤ÏÆ»Ï©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±Ø¤Î¥Û¡¼¥à²¼¤Ë¤¢¤ëÀþÏ©¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤À¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤ÏÌó2½µ´ÖÁ°¤ËÅìÉô¤Î¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢½£¤Ê¤É¤¬µÏ¿Åª¤Ê¹ë±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¿¿å¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Îµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
µ¤¾ÝÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥é¥¬¤Ç¤Ïº£²ó¡¢1»þ´Ö¤ËÌó70mm¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÂç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥Þ¥é¥¬¤Ç¤ÏÌó3000¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Þ¥ë¥Ù¡¼¥ê¥ã¤Ç¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤¾å¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¤àÂç¤¤ÊÎµ´¬¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
ÊÌ¤Î±è´ßÉô¤Ç¤â¡¢¿å¤ò´¬¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é¿Ê¤àÎµ´¬¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£
Åö¶É¤Ï·ÙÊó¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¹ë±«¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 11·î14ÆüÊüÁ÷¡Ë