¥ê¥ó¥Ç¥í¥Õ¤¬ÂåÉ½Àï¤ÇÉé½ý¸òÂå¡Ä¥¢¥â¥ê¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤â½ÐÃÙ¤ì¤«
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½DF¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥ê¥ó¥Ç¥í¥Õ¤¬Éé½ý¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥ê¥ó¥Ç¥í¥Õ¤Ï16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°(UNL)¥°¥ë¡¼¥×1¤Î¥¹¥í¥Ð¥¥¢ÂåÉ½Àï¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢º¸¤Î¤½¤±¤¤Éô¤«¡¢¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÄË¤á¤¿¤«¡¢26Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸ª¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤«¤é¤·¤Æ·Ú¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡ØSTV¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥è¥ó¡¦¥À¡¼¥ë¡¦¥È¥Þ¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ëµ¤¤ÎÆÇ¤Ë»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÂåÂØÁª¼ê¤Î¾·½¸¤È¼¨º¶¡£¥ê¥ó¥Ç¥í¥Õ¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤¿¤Î¤«Äê¤«¤Ç¤Ê¤¤¤¬¡¢Î¥Ã¦¤È¤Ê¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
º£µ¨¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç½ÐÈÖ¸Â¤é¤ì¤ë¥ê¥ó¥Ç¥í¥Õ¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à¿·ÂÎÀ©¤Î¥Á¡¼¥à¤Çµ¤»ý¤Á¿·¤¿¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÎå¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â³ð¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥ê¥ó¥Ç¥í¥Õ¤Ï16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°(UNL)¥°¥ë¡¼¥×1¤Î¥¹¥í¥Ð¥¥¢ÂåÉ½Àï¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢º¸¤Î¤½¤±¤¤Éô¤«¡¢¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÄË¤á¤¿¤«¡¢26Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸ª¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤«¤é¤·¤Æ·Ú¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
º£µ¨¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç½ÐÈÖ¸Â¤é¤ì¤ë¥ê¥ó¥Ç¥í¥Õ¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à¿·ÂÎÀ©¤Î¥Á¡¼¥à¤Çµ¤»ý¤Á¿·¤¿¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÎå¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â³ð¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£