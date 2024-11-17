Éé½ý¸òÂå¤Î¥¥ß¥Ã¥Ò¤ÏÂç»ö¤Ë»ê¤é¤º¡Ä¡ÖÈà¤Ï¾¯¤·ÂÇËÐ¤òÉé¤Ã¤¿¡×
¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥ÊÂåÉ½Àï¤ÇÉé½ý¸òÂå¤·¤¿¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¥ß¥Ã¥Ò¤À¤¬¡¢Âç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ï16Æü¡¢UEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°(UNL)2024-25¤Î¥ê¡¼¥°A¥°¥ë¡¼¥×3Âè5Àá¤Ç¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢7-0¤ÎÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¤ÇÁê¼ê¤ò´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤ËÃ¡¤¤Î¤á¤¹°µ¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í£°ì¤Î·üÇ°ºàÎÁ¤¬¸åÈ¾È¾¤Ð¤ËÉé½ý¸òÂå¤·¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾õÂÖ¡£
¥¥ß¥Ã¥Ò¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬6ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î70Ê¬²á¤®¤ËÀÜ¿¨¥×¥ì¡¼¤Çº¸Â¼ó¤òÉé½ý¡£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸òÂå¤òÍ×µá¤·¡¢DF¥í¥Ó¥ó¡¦¥³¥Ã¥Û¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢»î¹ç¸å¤Ë¥É¥¤¥Ä¡ØRTL¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ï¥¥ß¥Ã¥Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï¾¯¤·ÂÇËÐ¤òÉé¤Ã¤¿¡£Âç¤·¤¿¥±¥¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¼¹ï¤Ê¥±¥¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ß¥Ã¥Ò¼«¿È¤â»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥±¥¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£º£Æü¤Þ¤À²¿¤«¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢60Ê¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òÎ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£²ÐÍËÆü¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼Àï¤Ç¤Þ¤¿¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌµ»ö¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë¼ó°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ã²½»î¹ç¤È¤Ê¤ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½Àï¤Ç¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢ÂåÉ½ÀïÌÀ¤±¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ï16Æü¡¢UEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°(UNL)2024-25¤Î¥ê¡¼¥°A¥°¥ë¡¼¥×3Âè5Àá¤Ç¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢7-0¤ÎÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¤ÇÁê¼ê¤ò´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤ËÃ¡¤¤Î¤á¤¹°µ¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í£°ì¤Î·üÇ°ºàÎÁ¤¬¸åÈ¾È¾¤Ð¤ËÉé½ý¸òÂå¤·¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾õÂÖ¡£
¤¿¤À¡¢»î¹ç¸å¤Ë¥É¥¤¥Ä¡ØRTL¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ï¥¥ß¥Ã¥Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï¾¯¤·ÂÇËÐ¤òÉé¤Ã¤¿¡£Âç¤·¤¿¥±¥¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¼¹ï¤Ê¥±¥¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ß¥Ã¥Ò¼«¿È¤â»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥±¥¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£º£Æü¤Þ¤À²¿¤«¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢60Ê¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òÎ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£²ÐÍËÆü¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼Àï¤Ç¤Þ¤¿¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌµ»ö¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë¼ó°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ã²½»î¹ç¤È¤Ê¤ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½Àï¤Ç¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢ÂåÉ½ÀïÌÀ¤±¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£