¾å¸¶¹À¼£»á¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼£Ò¿Ê½Ð²¦¼ê¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¡Ö²¿¤âÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÂæÏÑÀï¡Ö£¹³äÂæÏÑ¥Õ¥¡¥ó¡×
¡¡µð¿Í¤äÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¾å¸¶¹À¼£»á¤¬£±£·Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£±£¶Æü¤Ë¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡Âè£³²ó£×£Â£Ó£Ã¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×¤Î£±¼¡¥ê¡¼¥°¡Ê£Ì¡ËÂæÏÑÀï¤Ë£³¡½£±¤Ç¾¡Íø¡£³«Ëë£³Ï¢¾¡¤È¤·¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÏ¢¾¡¤ò£²£²¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¡¦ÂæÏÑ¤«¤é½Ð±é¤·¤¿¾å¸¶»á¤Ï´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÂæÏÑÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£¹³äÂæÏÑ¤Î±þ±ç¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î±þ±ç¤Ï¥é¥¤¥È¤Î°ì³Ñ¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂæËÌ¥É¡¼¥à»Ë¾åºÇÂ¿¡¢£´Ëü¿Í¤Î´Ñ½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿°ìÀï¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¿¤âÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼½ÅÍ×¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¡ÖºäÁÒÁª¼ê¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¡¼¥É¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊá¼ê¤Î¹¥¥ê¡¼¥É¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢£±£·Æü¤Î¥¥å¡¼¥ÐÀï¤Ë¾¡¤Æ¤Ð£ÂÁÈ£²°Ì°ÊÆâ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£