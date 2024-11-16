盆栽に特化したブランド「ココン」が清水寺で展示イベント開催、関西初のポップアップショップ出店も
盆栽とそのまわりに特化したブランド「ココン（KOKON）」が、京都・清水寺で8人の陶芸家から成る作家集団「うつわ男子」とコラボレーションした展示イベントを開催する。期間は11月20日から24日まで。
■KOKON special exhibition at 清水寺 経堂
■KOKON POPUP in NOHGA HOTEL
ココンは、「ティート トウキョウ（tiit tokyo）」などを運営するKIDS-COASTERと匿名かつ不定期で活動するアートコレクティブ「スキン（SKIN）」が今年8月に設立。盆栽を置くスペースや演出したいイメージに合わせて、盆栽や器、台座を自由に組み合わせることができるアイテムを展開している。同展は、「自然物の美しさ」を表現したうつわ男子が手掛けた器作品に、ココンのダイナミックな盆栽を組み合わせた特別展示となる。
また、あわせて京都のライフスタイルホテル「NOHGA HOTEL」では、関西初のポップアップを開催。盆栽のほか、庵治石の台座、ブランドオリジナルのスカジャン、Tシャツなどのアパレルアイテムを販売する。
■KOKON special exhibition at 清水寺 経堂
会期：2024年11月20日（水）〜24日（日）
場所：清水寺 経堂（京都府京都市東山区清水1丁目294）
鑑賞料：無料 ※別途清水寺の拝観料が必要
■KOKON POPUP in NOHGA HOTEL
期間：2024年11月20日（水）〜24日（日）
場所：NOHGA HOTEL 京都府京都市東山区五条橋東4丁目450-1 1階
営業時間：9:00〜20:00