¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¡7°ÌÉâ¾å¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÎÉ¤¤¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤¿¡×5ÂÇº¹¤òÄÉ¤Ã¤ÆºÇ½ªÆü¤Ø
¡¡¡þÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥¢¥Ë¥«¡¦¥²¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥Ú¥ê¥«¥óÂè3Æü¡Ê2024Ç¯11·î16Æü¡¡ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ú¥ê¥«¥óGC¡á6349¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡16°Ì¤«¤é½Ð¤¿¾¡¤ß¤Ê¤ß¡Ê26¡áÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¤¬67¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤Î7°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤È¤Ï5ÂÇº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤ÎÆâÍÆ¡£ºÇ½ª18ÈÖ¤³¤½¥Ü¥®¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü3¤Ä¿¤Ð¤·¤Æ¥È¥Ã¥×10·÷Æâ¤ËÆÍÆþ¤·¡ÖºÇ¸å¤Ï²ù¤·¤¤¥Ü¥®¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¥´¥ë¥Õ¤Ï¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Î¸½ºß¤ÎÇ¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯¤Ï80°Ì¡£Æ±60°Ì¤Þ¤Ç¤Î¼¡½µ¤ÎºÇ½ªÀï¿Ê½Ð¡¢¤½¤·¤ÆÍèµ¨¥·¡¼¥É¸¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊºÇ½ª18¥Û¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¾å°Ì¤ò¤Þ¤ÀÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÊ¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç²ó¤Ã¤Æ¾å°Ì¤òÁÀ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£