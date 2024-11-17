°½À¥¤Ï¤ë¤«ºÇ¿·ºî¡Ö¥ë¡¼¥È29¡×Âç»´ÇÔ¤Îµ¤ÇÛ ¼ç±é±Ç²è¤Î¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¡©
¡¡8Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê39¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌó1Ç¯3¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼ç±é±Ç²è¡Ö¥ë¡¼¥È29¡×¡ÊÅìµþ¥Æ¥¢¥È¥ë¡¢¥ê¥È¥ë¥â¥¢¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°½À¥¤Î¼ç±éºî¤Ç¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖËÜ³Ê½÷Í¥¡×¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¡ÄÀä¤¨¤Ê¤¤±Ç²è¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬°Õ³°¤Ê¥Í¥Ã¥¯¤Î¥Ê¥¼
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤Ï»í¿Í¡¦ÃæÈøÂÀ°ì»á¤Î¡Ö¥ë¡¼¥È29¡¡²òÊü¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡£¡ÈÂ¾¼Ô¤È¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤À¶ÁÝ°÷¡É¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë°½À¥¤Ï¡¢¡Ö±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëºîÉÊ¡£¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î28Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè37²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ç¡¢¡È¥¬¥é¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÉôÌç¡É¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿Æ±ºîÉÊ¤ò·È¤¨¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤ò¡¢¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¤·¤¿¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î°½À¥¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ë´¿À¼¤È¿¼¤¤¤¿¤áÂ©¤òÏ³¤é¤µ¤»¤¿¡£¤½¤ÎÀëÅÁ¸ú²Ì¤ÏÈ´·²¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°½À¥¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Èà½÷¤Î30ÂåºÇ¸å¤ÎµÇ°ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢ÆÈ¿ÈºÇ¸å¤Î½Ð±éºî¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÌ©¤«¤ËÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢8Æü¤Î¸ø³«½éÆü¤«¤é¡Ö¥ë¡¼¥È29¡×¤ÏµÒÂ¤¬Æß¤¯¡¢É®¼Ô¤ÎÆÈ¼«»î»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ø³«½µËö3Æü´Ö¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤ÏÌó2Ëü5000¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó3600Ëü±ß¤Ç¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¥È¥Ã¥×10·÷³°¡£¤«¤±¤ëÍ½»»¤âµ¬ÌÏ¤âÁ´¤¯°ã¤¦¤¬¡¢23Ç¯8·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Á°ºî¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Ð¡¼¡¦¥ê¥ê¡¼¡×¡ÊÅì±Ç¡Ë¤Î3Æü´Ö¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ôÌó13Ëü3000¿Í¡¢¶½¼ýÌó1²¯8000Ëü±ß¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¥¸¥§¥·¡¼¤È¤Îº§Á°Î¹¹ÔÊóÆ»
¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Ð¡¼¡×¤ÎºÇ½ª¶½¼ý¤¬Ìó6²¯5000Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥ë¡¼¥È29¡×¤ÏÃ±½ã·×»»¤Ç¤Û¤Ü5Ê¬¤Î1¡¢1²¯2000Ëü±ßÄøÅÙ¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£22Ç¯6·î¸ø³«¤Î¡Ö¤Ï¤¤¡¢±Ë¤²¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÅìµþ¥Æ¥¢¥È¥ë¡¢¥ê¥È¥ë¥â¥¢¡Ë¤ÎºÇ½ª¶½¼ýÌó1²¯5000Ëü±ß¤Î¥ï¡¼¥¹¥È¶½¼ýµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ö¥ë¡¼¥È29¡×¤Î°½À¥¤Ë¤Ï²Ú¤ä¤«¤µ¤âÍÅ±ð¤µ¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¸ø³«Á°¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó·ÝÇ½µ¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤¬9·î¤ËÊó¤¸¤¿¡¢¡È°½À¥¤Ï¤ë¤«¡õ¥¸¥§¥·¡¼¤¬¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë4Çñ6ÆüÎ¹¹Ô¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡×¡É¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤Î±Æ¶Á¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°½À¥¤¬SixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡Ê28¡Ë¤È¤Î·ëº§¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ëÊóÆ»¤Ë¤è¤ë°½À¥¤Î»Å»öÌÌ¤Ç¤Î±Æ¶Á¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤«¡¢Âç¤¤Ê´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¡È¼ç±é½÷Í¥¡¦°½À¥¤Ï¤ë¤«¡É¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø¥ë¡¼¥È29¡Ù¤Î¶½¼ý¤È´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤È¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤ÎÅú¤¨¤Ï´°Á´¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤·¤¿¡£°½À¥¤ÏÈà½÷¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤«¤é¡¢¤¢¤¿¤«¤â¡ÈÀä±ï¡É¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â°½À¥¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¸¥§¥·¡¼¤È¤Î·ëº§¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ò¤¿Áö¤ë¤Î¤«¡£
¡Ê°òß·ÄçÍº¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë