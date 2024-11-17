¥Æ¥ìÄ«¡¦»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¡¡ÃçÎÉ¤·¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤ª¤½¤í¥Ð¥Ã¥°¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃçÎÉ¤·¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀãÊ¿è½º¸¤Á¤ã¤ó¤È¤Û¤Î¤«¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ð¥Ã¥°¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¿§°ã¤¤¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¹õ¤ÈÇò¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ËÇò¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢¥Ç¥Ë¥àÃÏ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹»Ñ¤ÎÀãÊ¿¤È¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤Ë¹õ¤Î¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤Î¼«¿È¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¹õ¤Î¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤Î¤Û¤Î¤«¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö°ì½ï¤ËÁª¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¡¿§°ã¤¤¤òÁª¤ó¤À»ä¤¿¤Á¡Ä¾Ð¡¡¿§¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤é¤·¤µÁ´³«¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡ÖÀãÊ¿è½º¸¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤Û¤Î¤«¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¶¥ÇÏ¡×¤Ê¤É¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡»°Ã«¥¢¥Ê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¤é¤ÎÃçÎÉ¤·¥È¥ê¥ª¤Î´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥¦¥ÞÌ¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÄÝ¤µ¤ó¡¡º£Æü¤âåºÎï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£