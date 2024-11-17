¥¤¥¯¥á¥óÂç³Ø¶µ¼ø¤Î35ºÐÈþ¿ÍºÊ¤¬ ¡É¥ä¥ê¥â¥¯¡É¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ë¾Â¤Ã¤¿¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¸½¾ì¤ËÎÞ¤·¤¿¡Ô¥µ¥ì¶µ¼ø¡Õ¤¬²æ¤¬»Ò¤Î¤¿¤á¡Ö²ÚÎï¤Ê¤ëÉü½²¤òÀÀ¤Ã¤¿Æü¡×
¡Ö100Æü¸å¤ËÎ¥º§¤·¤¿¥µ¥ì¶µ¼ø¡Ê@sareprof¡Ë¡×¤È¤¤¤¦X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³Ø¶µ°÷¤Ç¤¢¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¼ç¤¬¡¢ÉÔÄçºÊ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤ÈÉã¿Æ¤¬¿Æ¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Þ¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï10Ëü¿ÍÄ¶¡£
¤³¤Î¥µ¥ì¶µ¼ø»á¤¬·üÌ¿¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿Æ¸¢¤ò¤á¤°¤ëÆüËÜ¤ÎÉÔ¾òÍý¤Ê¾õ¶·¤À¡£
¤¿¤È¤¨Êì¿Æ¤ÎÉÔÎÑ¤¬¸¶°ø¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Éã¿Æ¤¬¿Æ¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¤¡£¡ÖÎáÏÂ3Ç¯»ÊË¡Åý·×Ç¯Êó ²È»öÊÔ¡×¡ÊÎáÏÂ5Ç¯·ÇºÜÈÇ¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Î¥º§ºÛÈ½¤Ç¿Æ¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Êì¿Æ¤Ï91.4%¡£ÂÐ¤·¤ÆÉã¿Æ¤Ï8.6%¤À¤Ã¤¿¡£
»ùÆ¸¿´Íý³Ø¤¬ÀìÌç¤ÎÂç³Ø¶µ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥µ¥ì¶µ¼ø»á¤â¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤³¤¦¤·¤¿¸½¼Â¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«¤é¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ±ï¤ÎÏÃ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Âç³Ø»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤ÊºÊ¤È2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤¬Êø¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤--¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë¥µ¥ì¶µ¼ø»á¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Åö»þ35ºÐ¤ÎºÊ¤¬¡¢¥ä¥ê¥â¥¯¡ÊÀ¸òÌÜÅª¡Ë¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ç50Âå¤ÎÃË¡ÊÎ¥º§ÎòÍ¡Ë¤ò¸«¤Ä¤±¡¢4Ç¯¤È¿ô¥õ·î¤âÉÔÄç¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£
2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î¿Æ¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥ì¶µ¼ø»á¤Ï¶Ë¤á¤ÆÎäÀÅ¤ËºÊ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
Á°²óµ»ö¡Ò¥¤¥¯¥á¥óÂç³Ø¶µ¼ø¡Ö100Æü¸å¡¢»ä¤ÏÉÔÄçºÊ¤ËÉü½²¤·¤Þ¤¹¡×¡Ä92¡ó¤ÎÉã¿Æ¤¬¿Æ¸¢ºÛÈ½¤ÇÉé¤±¤ëÆüËÜ¤Ç¡Ô¥µ¥ì¶µ¼ø¡Õ¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿¡Ö´°Á´Î¥º§·×²è¡×¡Ó¤è¤êÂ³¤¯¡£
¥É¥é¥ì¥³¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ø¤·¤¤¹ÔÆ°
»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤ÎÊø²õ¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¸µºÊ¤¬»È¤¦¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢»ä¤Ï¤Ò¤È¤ê½ñºØ¤ÇÏ¿²è¥Ç¡¼¥¿¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ó¡©¡×
°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë±ÇÁü¤Ë»×¤ï¤º¼ê¤ò»ß¤á¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎºÊ¤¬¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÃ¯¤«¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¡¢½Ð¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö»Å»ö¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¾¯¤·µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËè½µ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿ÍËÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÊ¤òÈø¹Ô¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£¸µºÊ¤ÎÉáÃÊ¤ÎÍÍ»Ò¤òÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢½¢¿²»þ°Ê³°¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤â¥È¥¤¥ì¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬¿¼Ìë¤Ëµ¢Âð¤·¤¿Æü¡¢¿²¼¼¤«¤é»ä¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¸«¼é¤ê¥«¥á¥é¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥¯ÆþÎÏ¤Ç°ì¿´ÉÔÍð¤ËÊ¸»ú¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢Ã¯¤«¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¸µºÊ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¯¤·¤º¤Äµ¿¤¤¤¬³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¸µºÊ¤¬Ã¯¤«¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ê´¹¤¨½Ð¤«¤±¤ëÆü¤Ë¡¢»ä¤Ï¡ÖÂç³Ø¤Ë½Ð¶Ð¤¹¤ë¡×¤È¹ð¤²¡¢¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ç¡¢¸µºÊ¤òÈø¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
Ëè½µ¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ëº£²ó¤â¸µºÊ¤Ï¾è¤ê´¹¤¨¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï±óÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤¿¼Ö¤ò¤¦¤Þ¤¯ÄÉ¤¨¤º¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤Ï¤°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶ÐÌ³ÀèÂç³Ø¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Î¹âµéÎÁÄâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤¿¼Ö¤ò¶öÁ³È¯¸«¤·¤¿¡£
¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¼Ö¤òÄä¤á¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÂÔµ¡¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¸µºÊ¤¬ÃËÀ¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤âÁêÅöÇ¯¾å¤ÎÃË¤À¡£
¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢µ¿¤¤¤¬´°Á´¤Ê³Î¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤â¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é»ä¤ÏÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
½Ö»þ¤ËÍý²ò¤·¤¿¡ÖºÇ°¤Î²ÄÇ½À¡×
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ã¤È½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç¤¤ÊÉÔ°Â¤òÅö»þÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¼«¤é¤Î·Ð¸³¤È¤·¤Æ¡¢Î¥º§¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ¤Ë·¸¤ëÊ¡»ã»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤è¤ê¤â¡¢ÎäÀÅ¤Ê´¶¾ð¤¬¿´¤ÎÃæ¤ÇÍ¥°Ì¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¶µ°é»Ù±ç¡¦Ê¡»ã»Ù±ç¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢»ä¤Î¾å»Ê¤¬¤è¤¯¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡ÖºÇ°¤òÁÛÄê¤·¤ÆÆ°¤¯¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»ùÆ¸µÔÂÔ¤äDV¤Ç¤Ï¡¢Ì¿¤Ë·¸¤ï¤ëºÇ°¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î»ëÅÀ¤Ï¡¢º£¤Î»ä¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎäÀÅ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é»ä¤¬É¬»à¤ËÁÛÄê¤·¤¿ºÇ°¤ÎÅú¤¨¤Ï¡ÖºÊ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿É×¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Æ¸¢¡Ê´Æ¸î¸¢¡ËÇíÃ¥¡¢¹â³Û¤Êº§°ùÈñÍÑ¡¦ÍÜ°éÈñÍÑ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÉã»ÒÃÇÀä¤Þ¤Ç¤âÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊDV»ö°Æ¤ò»Ù±ç¼Ô¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î»ö°Æ¤ÎÁ´¤Æ¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËDV¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÅö»ö¼Ô¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£»Ù±çÀ©ÅÙ¤ò°ÍÑ¤·¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢DV¤ò¼õ¤±¤¿¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿ÊÒ¿Æ¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤·»ä¤¬ÉÔÎÑ¤òÒë¤á¤Æ¸µºÊ¤Îµ¤Ê¬¤ò³²¤·¡¢µõµ¶DV¤ò¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢Êì»ÒÀìÍÑ¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ä¡¢½»½êÈëÆ¿¤ÎDVÅù»Ù±çÁ¼ÃÖ¤ò°ÍÑ¤µ¤ì¿È¤òÀø¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢ÃËÀÂ¦¤Ç¤¢¤ë»ä¤Ï¤Ê¤¹½Ñ¤¬¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÀ¤´Ö¤«¤éDV²Ã³²¼Ô¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¡¢º§°ùÈñ¡¢ÍÜ°éÈñ¤È¤·¤Æ¤ª¶â¤À¤±¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Îµï¾ì½ê¤â¤ï¤«¤é¤ºÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
DVÅù»Ù±çÁ¼ÃÖ¤Î¿½ÀÁ¤Ï¡¢µõµ¶¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÈ³Â§¤¬¤Ê¤¤¡£¿½ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢DV¤ÎÂ¸ºß¤Î²ÄÇ½À¤¬¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Á¼ÃÖ¤Î¼Â»Ü¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¤À¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤Éã¿Æ¤Î¿Æ¸¢³ÍÆÀ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¤É¤¦Æ°¤¯¤Ù¤¤«¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ß¥¹¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤Î¥º§½àÈ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÊõ¤Ç¤¢¤ë¡£²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÎ¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¸ú¤Ë¿Æ¸¢³ÍÆÀ¤Î¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë2¤Ä¤Î´ØÌç
¤Þ¤º½é¤á¤Ë¡¢ÉÔÎÑ¤¬»ö¼Â¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤¡£
¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢Ë¡Åª¤ÊÎ¥º§»öÍ³¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤¬¤¤¤¯¤é³Î¿®¤ò¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Âè»°¼Ô¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¹âµéÎÁÄâ¤Î¼ê¤Ä¤Ê¤®¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢Ä¶¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÐÍ·¤Ó¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸µºÊ¤È´ÖÃË¤Ë¡¢¤·¤é¤òÀÚ¤êÄÌ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Î¥º§¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤Ê¤¤¡£
¸µºÊ¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤ÎÆ»¤â¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢´û¤Ë»ä¤ò¡Ö¼Î¤Æ¤ë·è¿´¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤ëºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Éã¿Æ¤¬ÇÔÁÊ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Åý·×Åª¤Ë¶ËÃ¼¤Ë¹â¤¤»ö¼Â¤â¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Î¥º§ºÛÈ½¤Ç¿Æ¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿Éã¿Æ¤Ï8.6%¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡Î¢¨ÎáÏÂ3Ç¯»ÊË¡Åý·×Ç¯Êó¡Ê²È»öÊÔ¡Ë¡¢ÎáÏÂ5Ç¯·ÇºÜÈÇ¡Ï¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÔÎÑ¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«»×°Æ¤·¡¢»ä¤Ï2¤Ä¤ÎÅú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¿¼Ìë¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¡×¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÆÍÇË¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ä´ÖÃË¤Î¼«Âð¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂ¼è¤ê¡×Ä´ºº¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¤Ï¸åÆü¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡Ë
¡Ú¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à¡Û¥¤¥¯¥á¥óÂç³Ø¶µ¼ø¡Ö100Æü¸å¡¢»ä¤ÏÉÔÄçºÊ¤ËÉü½²¤·¤Þ¤¹¡×¡Ä92¡ó¤ÎÉã¿Æ¤¬¿Æ¸¢ºÛÈ½¤ÇÉé¤±¤ëÆüËÜ¤Ç¡Ô¥µ¥ì¶µ¼ø¡Õ¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿¡Ö´°Á´Î¥º§·×²è¡×
¥¤¥¯¥á¥óÂç³Ø¶µ¼ø¡Ö100Æü¸å¡¢»ä¤ÏÉÔÄçºÊ¤ËÉü½²¤·¤Þ¤¹¡×¡Ä92¡ó¤ÎÉã¿Æ¤¬¿Æ¸¢ºÛÈ½¤ÇÉé¤±¤ëÆüËÜ¤Ç¡Ô¥µ¥ì¶µ¼ø¡Õ¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿¡Ö´°Á´Î¥º§·×²è¡×