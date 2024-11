【サンキューマート】キュートな｢ギズモ｣に癒やされる♡『グレムリン』とのコラボ雑貨が登場!

バラエティ豊かなアパレル雑貨を展開する「サンキューマート」では、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、映画「グレムリン」とのコラボアイテムを、全国の店舗にて11月下旬より順次販売いたします。公式オンラインショップでは、2024年11月14日(木)より予約受付を開始いたしております。

映画「グレムリン」とのコラボアイテムが登場

公開から40周年を迎える映画「グレムリン」とのスペシャルなコラボアイテムが、サンキューマートから発売されます。

既に公式オンラインショップにて予約受付を開始しているので、気になる人はぜひチェックしてみてください。

1984年に公開され、世界中で愛され続けている映画「グレムリン」。作品に登場する「モグワイ」の「ギズモ」は、愛らしい表情や性格で多くの人々を魅了し続けているキャラクターです。

今回は、レッドとブラックを基調にした「グレムリン」らしい雰囲気のアイテムが登場しています。

グレムリンとのコラボアイテムの詳細

アクリルスマホスタンド/フォンタブ&ショルダーストラップ/ラバーコインケース/アイロンワッペン2P

価格:390円(税抜)

映画の場面写が描かれたフォンタブは、コーディネートに合わせやすいシンプルなショルダーストラップとセットになっています。ロゴのアクリルチャームも付いたかわいいアイテムです。

スタンド付箋/ステッカー(ホログラム)/ロングヘアクリップ/前髪クリップ/クリアマルチケース

価格:390円(税抜)

かわいい「ギズモ」が配置された、ヘアクリップや前髪クリップは必見。忙しい朝でも、キュートな「ギズモ」の姿に癒やされそうですね。

商品ラインアップ

全商品390円(税込429円)※一部アイテムは、2点で390円(税込429円)

GREMLINS and all related characters and

elements © & ™ Warner Bros. Entertainment

Inc. WB SHIELD: TM & © WBEI. (s24)

グレムリンとのコラボアイテムを試してみて

大人気映画「グレムリン」とコラボをした、スマホスタンドやフォンタブ、ヘアクリップなどを紹介しました。

映画に登場するキュートなキャラクター「ギズモ」をデザインした、ファンにはたまらないコラボアイテムがラインアップ。

毎日でも使いたくなるような、かわいい「ギズモ」の表情がたまらないアイテムが登場しているので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。