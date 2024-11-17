¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¡Ä¥â¥ê¡¼¥ÊÎ¥Ã¦¤ÇG¡¦¥·¥á¥ª¥Í¤¬ÄÉ²Ã¾·½¸¡Ú2026Ç¯WÇÕÆîÊÆÍ½Áª¡Û
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(AFA)¤Ï16Æü¡¢2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)ÆîÊÆÍ½Áª¤ËÎ×¤à¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎDF¥Ê¥¦¥¨¥ë¡¦¥â¥ê¡¼¥Ê¤¬±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¥Ã¦¤¬·èÄê¡£Âå¤ï¤Ã¤ÆÆ±¤¸¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤ÎFW¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥·¥á¥ª¥Í¤¬ÄÉ²Ã¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥·¥á¥ª¥Í¤Ïº£Ç¯9·î¤ËAÂåÉ½½é¾·½¸¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç10»î¹ç¤Ç7¾¡1Ê¬¤±3ÇÔ¤ÇÆîÊÆÍ½Áª¼ó°Ì¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ï¡¢19Æü¤Ë¥Ú¥ë¡¼ÂåÉ½¤È¤Î¥Û¡¼¥àÀï¤òÀï¤¦¡£
È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎDF¥Ê¥¦¥¨¥ë¡¦¥â¥ê¡¼¥Ê¤¬±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¥Ã¦¤¬·èÄê¡£Âå¤ï¤Ã¤ÆÆ±¤¸¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤ÎFW¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥·¥á¥ª¥Í¤¬ÄÉ²Ã¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥·¥á¥ª¥Í¤Ïº£Ç¯9·î¤ËAÂåÉ½½é¾·½¸¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç10»î¹ç¤Ç7¾¡1Ê¬¤±3ÇÔ¤ÇÆîÊÆÍ½Áª¼ó°Ì¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ï¡¢19Æü¤Ë¥Ú¥ë¡¼ÂåÉ½¤È¤Î¥Û¡¼¥àÀï¤òÀï¤¦¡£