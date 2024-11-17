ÆüËÜ½é¤Î³¤Äì¿åÆ»¡¢Ì¿·ü¤±¤Î³¤ÄìÃº¹Û¤Ç¤Î»Å»ö¡ÄÆüÍË·à¾ì¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëÄ¹ºê¡¦Ã¼Åç¤ÎÀ¸³èÊ¸²½
TBSÆüÍË·à¾ìÏÈ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡£¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤ò¼ç±é¤Ë¿ø¤¨¡¢1950Ç¯Âå¤ÎÃ¼Åç¡ÊÄ¹ºê¸©¡Ë¤È¸½Âå¤ÎÅìµþ¤ò·ë¤Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÃ¼Åç¤Ï¡¢Ä¹ºê¹Á¤«¤éÁ¥¤ÇÌó40Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌÀ¼£ÆüËÜ¤Î»º¶È³×Ì¿°ä»º ¡ÁÀ½Å´¡¦À½¹Ý¡¢Â¤Á¥¡¢ÀÐÃº»º¶È¡Á¡×¤Î»º¶È°ä»º·²¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿È¾¿Í¹©¤ÎÅç¡£
´ä¾Ì¤Î¼þ¤ê¤òËä¤áÎ©¤Æ¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿³¤ÄìÃº¹Û¤ÎÅç¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¹âÁØÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡£ºÇÀ¹´ü¤Ë¤ÏÌó5300¿Í¤â¤Î¿Í¤¬½»¤ß¡¢Åö»þÀ¤³¦°ì¤Î¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¤Û¤ÉÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ã¼ÅçÃº¹Û¤ÎÀÐÃº¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¼Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¶áÂå²½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆüËÜ½é¤Î³¤Äì¿åÆ»¡¢Ì¿·ü¤±¤Î³¤ÄìÃº¹Û¤Ç¤Î»Å»ö¡ÄÆüÍË·à¾ì¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëÄ¹ºê¡¦Ã¼Åç¤ÎÀ¸³èÊ¸²½
·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¸½Âå¤ÎÅìµþ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ËÜºî¤Î´Æ½¤¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¹õÂô±Êµª»á¤Î²òÀâ¤È¤È¤â¤Ë¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆüËÜ½é¤Î³¤Äì¿åÆ»´°À®¤ÇÅç¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬À°¤¦¡ª
Åç¤ò½±¤Ã¤¿ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Çµë¿åÁ¥¤Î±¿¹Ò¤¬¤·¤Ð¤é¤¯»ß¤Þ¤ê¡¢³¤¿å¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¡£¼ÂºÝ¤ÎÃ¼Åç¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÂæÉ÷¤¬¤³¤Ê¤¯¤È¤âÀî¤äÍ¯¿å¤Ê¤É¤Î¿å¸»¤¬¤Ê¤¤Ã¼Åç¤Ç¤Ï¡¢¿å¤ÏÂçÊÑµ®½Å¤Ê¤â¤Î¡£³¤Äì¿åÆ»¤¬¤Ç¤¤ëÁ°¤ÎÃ¼Åç¤Ë¤Ï¡¢1Æü¤Ë3²ó¡¢¿¿¿å¤ò±¿ÈÂ¤¹¤ëÁ¥¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ1500¥È¥óÊ¬¤Î¥¿¥ó¥¯¤ËÃù¿å¡£Ãº¹ÛÄ¹¤ÎÅ¡Âð¤ä¿¦°÷½»Âð¤Ë¤Ï¿å¤ò±¿¤Ö½¾¶È°÷¤¬¡£Ãº¹Û°÷¤¿¤Á¤ÏËèÆü¼«Ê¬¤Ç¡¢µë¿åÀò¤Î¤â¤È¤Ø¹Ô¤¡¢¿å·ô¤È¸ò´¹¤Ë¿å¤ò¼«Âð¤Ø±¿¤ó¤À¡£1Æü¤Ë1²óµâ¤ó¤À¿å¤ò¿åÉÓ¤ËÎ¯¤á¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÂçÀÚ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
Ãº¹Û°÷¤ÎÉ÷Ï¤¤â°ìÈÖÅò¤ÈÆóÈÖÅò¤Þ¤Ç¤Ï³¤¿å¡¢¾å¤¬¤êÅò¤Î¤ß¿¿¿å¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍáÁå¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¿¿¿å¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇÀö¤¤Î®¤¹¡£Ãº¹Û°÷¤Ï²ø²æ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯³¤¿å¤¬Þú¤ß¤ÆÄË¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¹õÂô»á¤Ï¿ä»¡¤¹¤ë¡£É÷Ï¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¿å¤¬É¬Í×¤Ê³Ø¹»¤Î¥×¡¼¥ë¤â³¤¿å¤ò»ÈÍÑ¡£ÆÃ¤Ë¥¿¥ó¥¯¤Î¿å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢³Æ²ÈÄí¤Ç¤âÀöÂõ¤Î²¼Àö¤¤¤Ë³¤¿å¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹©É×¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤ÎÉÔÊØ¤µ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢³¤Äì¿åÆ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¶Ìý¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥óµ»½Ñ¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Ã¼Åç¤ÈÎÙ¤Î¹âÅç¤ò¡¢ËÜÅÚ¤ÎÌîÊìºê¤Î¿å¸»¤È·Ò¤°¡¢¿å¿¼45¥á¡¼¥È¥ë¡¢±ä¤Ù11¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤âµÚ¤Ö¡¢À¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÆüËÜ½é¤Î³¤Äì¿åÆ»¤¬Â¤¤é¤ì¤¿¡£
³¤Äì¿åÆ»¤Î´°À®¸å¤Ï³Æ²ÈÄí¤Î¼Ø¸ý¤òÇ±¤ì¤Ð¿å¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿È¿Æ°¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¿å¤Î»È¤¤¤¹¤®¤¬Â¿È¯¡£ºÇ½é¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¿å¸»ÃÏ¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÂç¤¤ÊÃù¿åÃÓ¤òÂ¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯¤Û¤É¤ÏÀá¿åÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜÆü¤â¤´°ÂÁ´¤Ë¡ª¡×ÃÏÄì¤ò·¡¤ê¿Ê¤à³¤ÄìÃº¹Û¤Ç¤Îºî¶È¤ÏÌ¿·ü¤±
¡Ö¤¢¤Î³¤¤Î²¼¤ò1,000¥á¡¼¥È¥ë²¼¤Ë·¡¤ë¤È¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤â¼ê¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹õ¤¤¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬Ì²¤Ã¤È¤ë¡×¡£
·àÃæ¤Î¥»¥ê¥ÕÄÌ¤ê¡¢Ã¼Åç¤ÎÃº¹Û°÷¤¬ºî¶È¤¹¤ë¹£Æ»¤Ï¤«¤Ê¤ê¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼(634¥á¡¼¥È¥ë)¡×¤òËä¤á¤Æ¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤µ÷Î¥¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¿¼¤µ¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
Ãº¹Û°÷¤Î»Å»ö¤Ï24»þ´Ö3¸òÂåÀ©¡£¹£Æ»¤ÏÃÏÇ®¤Çµ¤²¹35¡î¡¢¼¾ÅÙ80¡óÄ¶¤¨¤Î´Ä¶¤À¡£¡ÖÃº¹Û°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·¡¤ëºî¶È¤Ç»È¤¦ÂÎÎÏ¤è¤ê¤â¡¢Ç®¤¤Ãæ¤Ç¤Îºî¶È¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤·¤¿¡£´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÃ¦¿å¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¹£Æâ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁá¡¹¤Ë¥Ð¥Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦½é¿´¼Ô¤â¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹õÂô»á¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÃº¹Û°÷¤Î»Å»ö¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÌ¿·ü¤±¡£¡Ö´í¸±¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¹£Æâ¤Ç¤Îºî¶È¤ÏÆü¡¹¶²ÉÝ¤È¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍîÈ×¤ä¹£Æâ²ÐºÒ¡¢¤½¤·¤Æ¥¬¥¹ÇúÈ¯¤Ê¤É¡¢¹£Æâ¤Ç¤Îºî¶È¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÌ¿¤Î´í¸±¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÀÚ±©(¤¤ê¤Ï)¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÇÁ°Àþ¤ÇÀÐÃº¤òºÎ·¡¤¹¤ëºÎÃº°÷¤ä¹£Æ»¤ò·¡¤ê¿Ê¤à·¡¿Ê°÷¤Ï¡¢³Î¼Â¤ËÊ´¿Ð¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡×¡£Í½´ü¤»¤Ì»ö¸Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¹£Æâ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Çºî¶ÈÃæ¤ËÊ´¿Ð¤òµÛÆþ¤·¡¢¡Ö·¾ÇÙ¡Ê¤±¤¤¤Ï¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÉÂ¤ò´µ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÉã¤âÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃº¹Û¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÇÙ¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨½µ¤Ë3Æü¤·¤«Æ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãº¹Û¤Ç¤Î»Å»ö¤ÏÀìÌç¿¦¡£¥¸¥ç¥Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ðËÜÅª¤Ë°ìÅÙ½¢¤¤¤¿Ã´Åö¤«¤éÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸Ãº¹Û°÷¤Ç¤â¹£³°¤ÇÆ¯¤¯¤Û¤¦¤¬ÇÙ¤ÎÉÂ¤ò´µ¤¦²ÄÇ½À¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ºÇÁ°¤ÇÆ¯¤¯Ãº¹Û°÷¤Ï¤ß¤ó¤Ê¼«¤é´õË¾¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡ÖºÎÃº¤Î»Å»ö¤Ï°ìÈÖµëÎÁ¤¬¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÌ¿¤ò´í¸±¤Ë»¯¤¹ºî¶È¤ò³Ð¸ç¤Î¾å¤Ç¤Î»Å»ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¹õÂô»á¤Ï»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤ë¡£
¸¶ÎÁ¤¬¥À¥¤¥ä¤ÈÆ±¤¸ÃºÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡È¹õ¤¤¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤¿ÀÐÃº¡£Åö»þ¡¢Ã¼Åç¤¬»º½Ð¤¹¤ëÀÐÃº¤ÎÃ±²Á¤Ï¹ñÆâ¤Ç°ìÈÖ¹â¤¯¡¢¤½¤ì¸Î¤ËÃ¼Åç¤Î¿Í¡¹¤ÏË¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
¹õÂô»á¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦ÃÞË¤ÎÃº¹Û¤ÇÆ¯¤¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òµÏ¿¤Ë»Ä¤·¤¿»³ËÜºîÊ¼±Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£Èà¤Ï¸å¤Ë¹ñÆâ½é¤Î¡ÖÀ¤³¦µ²±°ä»º¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«ÅÁ¤Ë¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃº¹Û¤ÏÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î½Ì¿Þ¡×¡½¡½
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅç¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤Î´Ä¶¤Ï¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£¤Þ¤ë¤ÇÃ¼Åç¤¬1¤Ä¤Î¹ñ²È¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¹õÂô»á¤Ï¸½ÂåÆüËÜ¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡¢¹ñ²È¤Î½Ì¿Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¼Åç¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£