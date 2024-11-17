APEC¼óÇ¾²ñµÄÊÄËë ¼«Í³ËÇ°×°Ý»ý¤ØŽ¢Âç¤¤Ê°ìÊâŽ£
¡¡APEC¡Ê¡á¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ë¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤¬ÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÄÄ¹¹ñ¤Î¥Ú¥ë¡¼¤Ï¡¢¼«Í³ËÇ°×¤Î°Ý»ý¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿À®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ú¥ë¡¼¤Î¥Ü¥ë¥¢¥ë¥ÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö·ÐºÑÀ®Ä¹¤È²óÉüÎÏ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÀÕÌ³¤Î¤â¤È¤ÇÃÄ·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë·ÐºÑ¤Ø¤Î°Ü¹ÔÂ¥¿Ê¤ä¼«Í³ËÇ°×¤Î°Ý»ý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÊÝ¸î¼çµÁÅª¤ÊÉ÷Ä¬¤¬¹¤¬¤ë¤È¤Î·Ù²ü´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¿·À¯¸¢È¯Â¤òÁ°¤ËÂÐ¹³»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë