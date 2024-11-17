Æ¦ÆýÇä¤ê¾ì¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÈ¯À¸¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡¡¸½¾ì¼Ì¿¿¤Ë6.3Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯...¤³¤ÎàÌµÍý¥²¡¼á¤ò¹¶Î¬¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡©
¡Ö¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÈ¯À¸¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×
2024Ç¯11·î11Æü¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿1Ëç¤Î²èÁü¤¬X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤¬¤½¤Î"¸½¾ì"¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£
°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢³§¤µ¤ó¤ÏÊ¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¤Á¤Ê¤ß¤ËJ¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡¢°ìÅÙ¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÍý²ò½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤´¤¯¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿Æ¦ÆýÇä¤ê¾ì¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Á¤´Ì£......¤¢¤ì¤Ã¡ª¡©
¤Ù¤¿ÅÉ¤ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¤¤¤Á¤´Ì£¤ÎÎÙ¤Ë¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤Ï¡ÖÇòÅíÌ£¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¡¢¤³¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÈ¯À¸Ãæ¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢X¾å¤Ç¤Ï6Ëü3000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê15ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿w¡×
¡Ö¤¢¡¼¤Ã¡ª¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
¡Ö¤³¤ìæ«¤¹¤®¤ë¡×
¡ÖÌµÍý¥²¡¼¤Ë¤âÄø¤¬w¡×
¡Ö½ÅÂç¤Ê¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÈ¯À¸¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤â¤ä¤é¤«¤·¤½¤¦¡×
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï14Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤í¤ï¡Ê¡÷nohiyarihatto¡Ë¤µ¤ó¤Ë¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡×
¹â¹»À¸¤ÎÂ©»Ò¤¬¡ÖËèÆü°û¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢Ì£¤¬ËÉÙ¤Ê¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¤ÎÆ¦Æý¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤í¤ï¤µ¤ó¡£
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì£¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿§¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÆ¦Æý¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊÊ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤Ì£¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÆþÇ°¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÄÄÎó¤Î´Ö°ã¤¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤È¤í¤ï¤µ¤ó¡Ë
¤È¤í¤ï¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿¤È¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Á¤´¤ÈÇòÅí¤ÏÂ©»Ò¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²æ¤¬²È¤ÎÎäÂ¢¸ËÆâ¤Ë¤¢¤ë»þ¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤â¾®ÇäÅ¹¤ÇÄÄÎó¤ò¹Ô¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤òÀÕ¤á¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÎ¸¤Ã¤¿¡£
¥¤¥¨¥Ù¡ß¤Ù¤¿ÅÉ¤ê¡á¤¤¤Á¤´¡¢¥Ö¥ë¤Ù¡ß¥¹¥È¥é¥¤¥×¡áÇòÅí
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦°úÍÑ¥Ý¥¹¥È¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤È¤í¤ï¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î°Õ¸«¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥óÆ¦Æý¤Ï²áµî¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¿§¤ò»È¤¤¿Ô¤¯¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤È¤«¡¢Ê£»¨¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤Ç¥³¥¹¥È¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤òÀÕ¤á¤ëµ¤¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
´ñÈ´¤Ê¤ªÌ£¤â³ä¤È¥Ï¥º¥ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Éü¹ï¤â´Þ¤á¤Æ¿§¤ó¤ÊÌ£¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¤È¤í¤ï¤µ¤ó¡Ë
³Î¤«¤Ë¡¢¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¤ÎÆ¦Æý°ûÎÁ¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤â40¼ïÎà¶á¤¤¡£
ËÉÙ¤ÊÌ£¤¬Ì¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ç¤¢¤ë²æ¡¹¤¬¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
à¥¤¥¨¥Ù¤Ù¤¿á¤¬¤¤¤Á¤´¡¢à¥Ö¥ë¤Ù¤·¤Þá¤¬ÇòÅí¡ª
¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÆÃÄê¸¶ºàÎÁÅù¤â°Û¤Ê¤ë¡Ê¤¤¤Á¤´Ì£¡§ÂçÆ¦¡¦¤ê¤ó¤´¡¢ÇòÅíÌ£¡§ÂçÆ¦¡¦¤â¤â¡Ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤ò¾§¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤ÆÁª¤Ü¤¦¡£