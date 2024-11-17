¸«Æ¨¤·¤¿¤é¼¡¤Ï¡È10Ç¯¸å¡É!? Ä¹´üÄÌ¹Ô»ß¤á¤Î¡Ö¼óÅÔ¹âÈ¬½Å½§Àþ¡×¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆæ¤Î·ã¥ì¥¢É÷·Ê¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª¡Ö³°¤Ø½Ð¤ë¤Î¤Ë¤ª¶â¼è¤é¤ì¤ë¡×ÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÆþ¸ý¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï
È¬½Å½§Àþ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆæ¤Î¶õ´Ö¡×¤Ã¤Æ!?
¡¡ÅÔ¿´Éô¤òÈ´¤±¤ë¡Ö¼óÅÔ¹âÈ¬½Å½§Àþ¡×¤¬¡¢Ìó10Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÄ¹´üÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¼Â¤Ï¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥ì¥¢¤Ê»ÜÀß¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¸«Ç¼¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÀË¤·¤àÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼óÅÔ¹âÈ¬½Å½§Àþ¤Ï1973Ç¯¤Ë³«ÄÌ¡£7Ç¯Á°¤Ë´°À®¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¹âÂ®Æ»Ï©¡ÊKKÀþ¡Ë¤ËÄ¾ÄÌ¤·¡¢¼®Î±¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Âç½ÂÂÚ¤Î¹¾¸Í¶¶JCT¤ò·ÐÍ³¤»¤º¤ËÅÔ¿´Éô¤òÈ´¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¨¤Ã¡Ä!? ¤³¤ì¤¬È¬½Å½§Àþ¤Ë¤¢¤ë¡Ö·ã¥ì¥¢É÷·Ê¡×¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹¡Ê28Ëç¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÈ¬½Å½§Àþ¤¬¡¢ÅÔ¿´´Ä¾õÀþ¤Î¿·¥ë¡¼¥È¡Ö¿·µþ¶¶Ï¢·ëÏ©¡ÊÈ¬½Å½§¡Áµþ¶¶¡Ë¡×¤ÎÀ°È÷¹©»ö¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢2025Ç¯4·î¾å½Ü¡Á2035Ç¯ÅÙ¤È¤¤¤¦Ä¹´üÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ÖÅÔ¿´´Ä¾õÀþ¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Î°ìÉô¡×¤È¤¤¤¦Ã»ÍíÀþ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ÎÈ¬½Å½§Àþ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡ÖJRÅìµþ±Ø¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·Á¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¹½Â¤¤Ç¡¢È¬½Å½§Àþ¤Î¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¡ÖÆæ¤Î»ÜÀß¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²þ¡ÛÈ¬½Å½§Àþ¤Ë¤¢¤ë2¤Ä¤Î¡ÖÆæ¤Î¥ì¥¢»ÜÀß¡×¤È¤Ï¡©
¡¡1¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÈ¬½Å½§½ÐÆþ¸ý¡×¤Ç¤¹¡£½ÐÆþ¸ý¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö°ìÈÌÆ»¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¡¡È¬½Å½§½ÐÆþ¸ý¤Ï¡¢Ê»Àß¤Î¡ÖÅìµþ±ØÈ¬½Å½§¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¡×¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¬½Å½§Àþ¤ÎËÜÀþ¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤éº¸±ü¤ËÆþ¤Ã¤¿Àè¤Ë¤Ï¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Î¥²¡¼¥È¡×¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢É¬¤ºÃó¼ÖÎÁ¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÃó¼ÖÎÁ¶â¤òÊ§¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃó¼Ö¤»¤º¤Ë°ìÈÌÆ»Â¦¤Î¥²¡¼¥È¤«¤é½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¹½Â¤¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈºÇ½é¤ÏÌÌ¿©¤é¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÈ¬½Å½§¾èµÒ¹ß¤ê¸ý¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡È¬½Å½§¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤ÎÆþ¸ý¤È½Ð¸ý¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·¡¼Åù¤òÄä¼Ö¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤«¤é±ØÍøÍÑµÒ¤ò²¼¤í¤¹¾ì¹ç¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶Æþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¹½Â¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹ß¤ê¸ý¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤ÏÅìµþ±Ø¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¹ß¤ê¤ëÍÑÅÓÀìÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÂ°Èâ¤ò³«¤±¤Æ³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¤È¡¢È¬½Å½§ÃÏ²¼³¹¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¡Ö¤³¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë½¦¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÅÓÃæ¤Î¥É¥¢¤â¡¢ÃÏ²¼³¹Â¦¤«¤é³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ê¹½Â¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÅìµþ±Ø¤ÇµÒ¤ò¾è¤»¤¿¤¤¾ì¹ç¤ÏÃÏ¾å¤Î±ØÁ°¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤Ç¾è¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¡Ê¤â¤·¤¯¤ÏÈ¬½Å½§¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÉÔÊØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¡Ö¾èµÒ¹ß¤ê¸ý¡×¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¾®¤µ¤ÊÊØµ¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤ÎÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡¢IC¤Ç¤â¥Ð¥¹Ää¤Ç¤âÌµ¤¤¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¡ÖÆæ¤Î»ÜÀß¡×¤¬¤¢¤ëÈ¬½Å½§Àþ¡£¤³¤ÎÉ÷·Ê¤â¤·¤Ð¤é¤¯¸«Ç¼¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡Öº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¹ß¼ÖÂÎ¸³¤·¤È¤¤¿¤¤¡£Ã¯¤«±¿Å¾¤·¤Æ¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É°ì¿Í¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤³¤ì¡×¤Ê¤É¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¸«Ç¼¤á¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£