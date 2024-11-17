¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àî´ÆÆÄ¡¡¹ÈÇòÀï¤Ç¤ÎÃæÌî¡õº´Æ£µ±¤ÎÆ°¤¤ËËþÂ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ºå¿À¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×Âè£³¥¯¡¼¥ë£³ÆüÌÜ¤¬¡¢£±£¶Æü¤Ë¹âÃÎ¡¦°Â·Ý»ÔÌ±µå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£³ÅÙÌÜ¤Î¹ÈÇòÀï¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡¢àº£µ¨°ì·³¥á¥ó¥Ð¡¼á¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡Áª¼ê²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢º£µ¨Á´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÃæÌî¤Ï¡¢ÇòÁÈ¡Ö£±ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢°ÂÂÇ¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º¸Íã¤Ø¤ÎÂçÈôµå¤ò¤«¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÂÇÀÊ¤Ç½éµå¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥Õ¥È¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤êÃ¡¤¤¤Æ¤Ç¤¿¤Î¤Ï¡¢Îý½¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡¤Þ¤¿º´Æ£µ±¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢£±°ÂÂÇ£±»Íµå¤È»ý¤ÁÁ°¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£»Ø´ø´±¤â¡¢¡ÖÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×»ÏÆ°Á°¤Ë¤Ï¡¢à¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤Û¤·¤¤á¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿£²¿Í¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸×¾¤â¡ÖÈà¤é¤ÎÃæ¤Ç²ÝÂê¤È½¤Àµ¡¢¤½¤ÎÃÃÏ£¤òÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¿¤Ó¤Ê¤±¤ì¤ÐàÅþÄìÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤á¡¢àÇØÃæ¤â¸«¤¨¤Ê¤¤á¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£