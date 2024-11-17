NVIDIA¤Î¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¡¥óCEO¤È¤ÎÂ¹ÀµµÁ»á¤¬¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢3000¿Í¤¬Ê¹¤Ï³¤é¤¹¤Þ¤¤¤È¤·¤¿Á´¤Æ¡¡Â¹»á¤¬10Ç¯Á°¡¢¥Õ¥¡¥ó»á¤ËÅÁ¤¨¤¿¡Ö»Ô¾ì¤ÏNVIDIA¤Î²ÁÃÍ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤¹»þ²ÁÁí³Û¤Ï¡¢¤ª¤è¤½560Ãû±ß¤ÇÀ¤³¦°ì°Ì¡£¡Ê11·î13Æü»þÅÀ¡Ë
º£Ç¯¤Î¡ÖAI¥Ö¡¼¥à¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ô¹â¤ò±é½Ð¤·¤¿¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡£¤½¤Î¥È¥Ã¥×¡¢¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¡¥óCEO¤¬ÍèÆü¤·¡¢¡ÖAI¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛNVIDIA¤Î¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¡¥óCEO¤È¤ÎÂ¹ÀµµÁ»á¤¬¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢3000¿Í¤¬Ê¹¤Ï³¤é¤¹¤Þ¤¤¤È¤·¤¿Á´¤Æ¡¡Â¹»á¤¬10Ç¯Á°¡¢¥Õ¥¡¥ó»á¤ËÅÁ¤¨¤¿¡Ö»Ô¾ì¤ÏNVIDIA¤Î²ÁÃÍ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤½¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥óCEO¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¹ÀµµÁ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡£
²ñ¾ì¤ËÃå¤¤¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê´Ø·¸¼Ô¤Î¿ô¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿ô¤Ï3000¿Í¤¢¤Þ¤ê¡£¤½¤ÎÇ®µ¤¤ÏÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¤¬°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö´Ø·¸¼Ô¡×¤¿¤Á¤ÏÆó¿Í¤¬È¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò°ì¸À¤âÊ¹¤Ï³¤é¤¹¤Þ¤¤¤È¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤Æþ¤ë¡£¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¼¨¤¹¸÷·Ê¤«¤é¡¢AI¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹ÊÑ³×¤Ø¤Î´üÂÔ¤Èµ¬ÌÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Æó¿Í¤¬Å¸Ë¾¤·¤¿¡ÖAI¤ÎÌ¤Íè¡×¡£
¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¡¥óCEO¤ÈÂ¹ÀµµÁ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤ÎÂÐÃÌ¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¼èºà¡§TBS·ÐºÑÉô¡¡Ä¥³ð¶¶
Â¹ÀµµÁ¤µ¤ó¤ÏÀ¤³¦¤Ç¡ÈÍ£°ìÌµÆó¡É¤Îµ¯¶È²È
¥Õ¥¡¥ó»á
¡Öº£Æü¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤¤ç¤¦È¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢AI¤òÆüËÜ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤Ï»ä¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤´Â¸ÃÎ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Þ¥µ¤Ï¤É¤³¡©Â¹¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤³¤³¤Ç¡¢Â¹ÀµµÁ»á¤¬ÅÐ¾ì¡£Æó¿Í¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç°®¼ê¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö¤´Â¸¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤ÏÄ¹Ç¯¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¶È³¦¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£PC³×Ì¿¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¯¥é¥¦¥É¡¢¤½¤·¤ÆAI¤Þ¤Ç¡£¥Þ¥µ¤ÏÀ¤³¦¤ÇÍ£°ì¡¢Á´¤Æ¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾¡¼Ô¤ò¸«È´¤¡¢¤½¤Î¾¡¼Ô¤ÈÄó·È¤·¤¿µ¯¶È²È¤Ç¤¹¡£³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©ÆüËÜ¤Ë¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥µ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥ä¥Õ¡¼¤òÁÏ¶È¤·¤¿¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥ä¥ó¤òÆüËÜ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤â¡¢¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¹ñ¤Î¥¯¥é¥¦¥É»º¶È¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤Î¤â¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤ÈiPhone¤òÆüËÜ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤â¥Þ¥µ¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¡È¤¢¤ë»þ´ü¡É¥Þ¥µ¤ÏNVIDIA¤ÎÂç³ô¼ç¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
²ñ¾ì¾Ð¤¤¡£Â¹¤µ¤ó¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¡¢Éú¤»¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¦¡£
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö¤Ï¤Ï¤Ï¡¢¾éÃÌ¤Ç¤¹¡£µã¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢°ì½ï¤Ëµã¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼³×Ì¿¤Î³Æ»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ100%¤ÎÅªÃæÎ¨¤Ç³×¿·¼Ô¤äÁÏÂ¤¼Ô¤¿¤Á¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
Â¹¤µ¤ó
¡Ö¤¿¤À±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¾ðÇ®¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì´¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀè¶î¼Ô¤ÎÄ¾´¶¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ±¤¸¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ª¥«¥ß¤¬¤ª¸ß¤¤¤ËÆ÷¤¤¤òÓÌ¤®¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤âÓÌ¤®¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö2É¤¤Î»Ò¸¤»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÎã¤¨¤Ï¤Í¤§¡Ä¡×
´ÑµÒ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ÏAI»º¶È¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î»º¶È¤¬ÊÑ³×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢AI¤È¤¤¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÊÑ³×¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤É¤¦°ã¤¦¤«¡¢²¿¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
Â¹¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤ÏºÇ¤â¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢ºÇ¤â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÌ¤Íè¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î1000ÇÜ¤ÎÂç¤¤¤¡¢ºÇÂç¤ÎÇÈ¤Ç¤¹¡×
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢AI¤¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¢¤ë¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¤¬¡×
¡Ö¿Í´Ö¤¬»È¤¦¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î»þÂå¤«¤é¡¢¥Ë¥å¡¼¥é¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿Í´Ö¤Î¥¿¥¹¥¯¤òÃ´¤¤¡¢»º¶È¤Ç¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤Î»þÂå¤Ø°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï100Ãû¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¿·¤·¤¤»º¶È¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëIT»º¶È¤Î¿Ê²½¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»º¶È¤¬ÊÑ³×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Â¹¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤À¤±¤¬Â¾¤ÎÀ¸Êª¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ö¥ì¥¤¥ó¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ£°ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Ç¾¤ÎÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¿ÍÎà¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ÚÎÏ¤À¤±¤òÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤ä¾Ý¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÏºÇ¤â¸¤¤Ç¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Öº£Æü¤ÎGDP¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤â¡¢¿Í´Ö¤Î²¿¤é¤«¤ÎÇ¾¤Î³èÆ°¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö»º¶È¤ÏÊª¼Á¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ°¤«¤¹¤Î¤Ï½Å¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡Ö¤·¤«¤·¡¢AI¤Î»º¶È¤Ï¡ÈÅÅ»Ò¡É¤Î»º¶È¤Ç¤¹¡£Ìµ¸ÂÂç¤Ç¤¹¡×
Â¹¤µ¤ó
¡ÖÃÎÇ½¤ÏÊª¼Á¤ËÈæ¤Ù¤ÆÆ°¤¤¬¼«Í³¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Öº£Æü¡¢»ä¤¿¤Á¤¬È¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢ÆüËÜ¤ËAI¥°¥ê¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©¾ì¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÊ¬¤±¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀß·×¤·¤¿AI¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î¹½Â¤¤Ï³×Ì¿Åª¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¤Ï¤³¤ì¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤¬À¤³¦½é¤Ç¤¹¡×
Â¹¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Î¿·¤·¤¤ÇÈ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¾è¤êÃÙ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
Å´ÏÓ¥¢¥È¥à¤Î¤è¤¦¤Ë ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¾ðÇ®¤¬½É¤ë»þÂå¤Ø
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Îº£¸å¤È¡¢AI¥°¥ê¥Ã¥É¤¬ÆüËÜ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹ÊÑ³×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Â¹¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤Î´ðÃÏ¶É¤Ï¼ç¤ËÄÌ¿®¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È±ÜÍ÷¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÌ©¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÇ¾¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö¤½¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤äYahoo! Japan¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬Èó¾ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¸¦µæ¼Ô¤ä³ØÀ¸¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¤â³«Êü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Â¹¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇÂç¤ÎAI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¸¦µæ¼Ô¡¢³ØÀ¸¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥¹¤È·×»»¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¤ÏÈó¾ï¤Ë»ñËÜ½¸ÌóÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆüËÜ¤ËÂç¤¤ÊÅÒ¤±¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£°ÊÁ°¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÅ»ÒÀ½ÉÊ¤Îµ»½Ñ¤ÏÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ï¤½¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢IT»º¶È¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤Î30Ç¯´Ö¤Ï¡¢º®Íð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¾ÍÎ¤äÃæ¹ñ¤Ç¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»º¶È¤¬Âç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
Â¹¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤Îº¢¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ïº£¤â¡¢Âç´ë¶È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡É¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤¬²ÁÃÍ¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤µ¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç²¾ÁÛÅª¤Ê¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬Ä¹¤¤´ÖÂ³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¡¢ÆÃ¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤ÎÀ¤Âå¤¬ÈãÈ½¤µ¤ìÂ³¤±¡¢¤¤¤ï¤ÐÈ³¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ã¤¤ºÍÇ½¤¬¾ðÇ®¤ò¼º¤¤¡¢µ¤ÎÏ¤ò¤½¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤·¤«¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¤ËAI¤ò»ý¤Á¤³¤ß¡¢»ä¤Î¹¥¤¤ÊÌ¡²è¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤À¤Î¶ÚÆù¤äÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤â¾ðÇ®¤¬½É¤ê¡¢Í§¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»º¶È¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë ÆüËÜ¤âÇÈ¤Ë¾è¤ì
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎËë³«¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
Â¹¤µ¤ó
¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È¡×
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£º£¡¢»º¶È¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¹¥¿¥Ã¥¯¡ÊÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡ËÁ´ÂÎ¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤À¤Âå¤Ç¤Ï¡¢Á°À¤Âå¤Î´ë¶È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥¯¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤â¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢AI¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥á¥¤¥óÃÎ¼±¡¢¤Ä¤Þ¤êÀìÌçÃÎ¼±¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥²¡¼¥à³«È¯¡¢À½Ìô¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤ÆAI¥â¥Ç¥ë¤ò·±Îý¤·¡¢¼«¤é¤ÎAI¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
Â¹¤µ¤ó
¡ÖÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢º£²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ïµ¬À©¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤â¤¦¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÉô¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤ÎÊ¬Ìî¤ËÂÐ¤·¤Æ²áÊÝ¸î¤Ê¤Û¤É¤Ëµ¬À©¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¹¬±¿¤Ë¤â¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ïº£²ó¤Ïµ»½Ñ³×¿·¤ò²¡¤µ¤¨¹þ¤â¤¦¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤¬ÄÉ¤¤±Û¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢AI³×Ì¿¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ïµ¡³£³Ø½¬¡Ä¡×
Â¹¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤È¤³¤í¤Î¥Á¥Ã¥×¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉ¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ÖAI¹©¾ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢AI¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÆüËÜ¤ÇAI¥°¥ê¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¤Í¡×
Â¹¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¼ÂÎã¤ò¼¨¤¹¿´»»¤Ç¤¹¡×
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¤Î350¼Ò¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ë¤Ï22,000¼Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¼ã¤¤µ¯¶È²È¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬AI¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
Â¹¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜºÇÂç¤ÎAI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤òºî¤ê¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤Û¤ÜÌµÎÁ¤Ç»î¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤AI¥â¥Ç¥ë¤ä¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó¤Ø¡Ë¤¢¤Ê¤¿¤â´óÉÕ¤ò¡×
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö¥ª¡¼¥±¡¼¡×
Â¹¤µ¤ó
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤È¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤Ë¡×
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡ÖÂ¹¤µ¤ó¤È²ñ¤¦¤Î¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ÈÂèÆó¤Î¼«Ê¬¡É¤Î¤è¤¦¤ÊAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡ÖÆüËÜ¤ÎAI¤ÎÌ¤Íè¤Ë²¿¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¤«¡©¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Â¹¤µ¤ó
¡Ö»ä¤Ï¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅÊ¬Ìî¤Ç¤ÎAI¤ÎÆ³Æþ¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°åÎÅAGI¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸½¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏLINE¤äYahoo!¡¢PayPay¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¿¤¯¤ÎÆÃÄê¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î½¬´·¤äÊ¸²½¤òÃÎ¤ê¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄAPI¤¬ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï´ë¶È¸þ¤±¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÊÌ¤ÎÊýË¡¤Ç¡¢»ä¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤â¤ä¤¬¤Æ»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä¤¬¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ËPC¤ò¡Ù¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ê¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ØAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÀìÂ°¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡ÖÎ¹¹Ô¤äÊÙ¶¯¤Î¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡Ä¡×
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀ¸³è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Â¹¤µ¤ó
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÍÑ¤ÎAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡ÈÂèÆó¤Î¼«Ê¬¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¶¦¤Ë°é¤Á¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤â¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¤â¡×
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡ÖÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤â¡¢ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¹¤Ù¤Æµ²±¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
Â¹¤µ¤ó
¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤¹¤°¸½¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÃÎ¼±¤äÊ¸²½¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÃ¯¤«¤Ë¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤òº¹¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö³Æ¹ñ¤¬ÌÜ³Ð¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¹ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿¡¢¹ñÌ±¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¹ñ¤ÎÃÎ¼±¤äÊ¸²½¤ò¥¨¥ó¥³¡¼¥É¡Êµ¹æ²½¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤½¤Î¹ñ¤ËÂ°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
Â¹¤µ¤ó
¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¡£¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤¹¡×
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö³Æ¹ñ¤Ï¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼«¹ñ¤Ç½èÍý¤·¡¢¼«¹ñ¤Î¤¿¤á¤ÎAI¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÂ¾¹ñ¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Â¹¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ç¸¢¼Ô¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¼«¹ñ¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥Ç¡¼¥¿¤ò¼«¹ñ¤ÎAI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ê¥Ç¡¼¥¿¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö³Æ¹ñ¤¬ÆÈ¼«¤ÎAI¤òºî¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ë¶È¤â¤Þ¤¿ÆÈ¼«¤ÎAI¤òºî¤ê½Ð¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö´ë¶È¤¬ÆÈ¼«¤ÎAI¤òºî¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï²ÄÇ½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Â¹¤µ¤ó
¡ÖÂ¾¤ÎÃ¯¤«¤Ë¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤òº¹¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£À¤³¦¤Ï¤³¤Î¹Í¤¨¤ËÌÜ³Ð¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÇ½é¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥°¥ê¥Ã¥É¡¢AI¥°¥ê¥Ã¥É¤Ç¤¹¡×
¡ÖÆ»Ï©¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Æ°¼Ö»º¶È¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆüËÜ¤ÎAI¤ÎÆ»Ï©¤ò·úÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¿·¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä´ë¶È¤¬È¯Å¸¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Çã¼ý¤Ë¤Ï»°ÅÙÄ©Àï¤·¤¿ ¤³¤ì¤«¤é¶¦¤ËÊâ¤â¤¦
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö¤½¤¦¤À¡¢¥Þ¥µ¤µ¤ó¡Ä¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Þ¤â»ä¤¿¤Á¤ÎÂç³ô¼ç¤À¤Ã¤¿¤é¡ª¡×
Â¹¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï»°ÅÙ¡¢¥È¥é¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö°ìÅÙÌÜ¤Ï¡Ä²¿¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±¡©10Ç¯Á°¤Ë»ä¤Î²È¤ÎÄí¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÏÃ¡Ä¡×
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤Ï¡ª¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥µ¤µ¤ó¤¬¤½¤Î»þ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ö¡ÊÂ¹¤µ¤ó¤Ï¡Ë¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¢»Ô¾ì¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î²ÁÃÍ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£Ì¤Íè¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¬¡¢»Ô¾ì¤Ï¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤Ð¤é¤¯¶ìÆñ¤ÏÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Ì¤Íè¤òÈ¯ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¡ÊÂ¹¤µ¤ó¤Ï¡Ë¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡Ê¤ÈÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤¤¿¡Ë¡£¡Ê¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ë¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òº£¾¯¤·¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
Â¹¤µ¤ó
¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï»ä¤¬ARM¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë1¤«·î¸å¤Ç¤·¤¿¡×
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï2¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤ÎÅý¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡×
Â¹¤µ¤ó
¡Ö¤½¤ì¤Ï»°²óÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö°ìÅÙÌÜ¤Ï¹çÊ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Ï¤¿¤À³ô¤òÇã¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£»°ÅÙÌÜ¤Ï¥Þ¡¼¥¸¥ó¤ÎÌäÂê¤Ç¤·¤¿...»°²ó¤â»î¤ß¤¿¡£¥ª¡¼¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡×
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡ÖNVIDIA¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¶¦¤ËÊâ¤ß¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç²¿¤«¤òÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×
Â¹¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Û¤ó¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¶È³¦¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤·¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤äIoT¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¥²¡¼¥à¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂÐÃÌ¤ò¼èºà¤·¤Æ
¥Õ¥¡¥ó»á¤¬AI¤Î¿ÊÊâ¤ò¡Ö¿·¤·¤¤»º¶È³×Ì¿¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢AI¤ÎÇÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾è¤ë¤«°û¤Þ¤ì¤ë¤«¡×¤Î³Ð¸ç¤¬´ë¶È¡¢¶È³¦¡¢À¯ÉÜ¤Ê¤É¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÖÄ©Àï¤·¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Î¤À¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
ÂÐÃÌ¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¿Ê¤ß¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬µìÃÎ¤ÎÃç¤Ç¡¢¿¼¤¯Íý²ò¤·Âº·É¤·¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤¬±®¤¤ÃÎ¤ì¤¿¡£Æó¿Í¤Ï»þÂå¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢°ì¤ÄÏÃ¤»¤Ð½½¤òÍý²ò¤¹¤ëÍ§¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó»á¤Ï¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È AI ³×Ì¿¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¤è¤»¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Â¹»á¤Ï¡ÖÊ¸²½¤ä½¬´·¤òÍý²ò¤·¡¢¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦AI¡×¤Ä¤¤¤ÆÌ´¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Æó¿Í¤Î´üÂÔ¤ÈÌ´¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¸Ø¤ë¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÊÆó¿Í¤Ï¤è¤¯ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤¹¡Ë¿´²¹¤«¤¤AI¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢·ë¼Â¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï»ä¤¿¤Á¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¨¡¨¡AI¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£AI¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÌ¤ÍèÍ½Â¬¤ò¼êÅÁ¤¦¡×¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸«¤Æ¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¤À¡£