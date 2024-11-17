12月28日に開幕する第103回全国高校サッカー選手権大会出場に向けて、各都道府県で地区予選が行われています。

16日（土）には東京A、東京B、福島、栃木、静岡、熊本で新たに6都県の代表校が決定。

関東勢では帝京（東京A）が國學院久我山を逆転で下し15年ぶり35回目の全国への切符を獲得。前回ベスト4の堀越（東京B）は、実践学園に延長戦で勝ち越されますが、2点を奪い返す驚異の粘りで、2大会連続6回目の選手権出場を決めました。九州勢では2021年度準優勝の大津（熊本）が4大会連続21回目の全国切符を獲得。そのほか、尚志（福島）が4大会連続15回目、静岡学園（静岡）が2大会連続15回目、そして矢板中央（栃木）がPK戦を制して2大会連続14回目の地区優勝を飾っています。

これで冬の選手権に出場する48校中43校の代表校が決定。残すは埼玉、山口、大分、長崎、鹿児島の5校となり、17日（日）に各地で決勝戦が開催されます。また翌18日（月）には全48校による抽選会が行われる予定です。

◇各代表の決定状況 ★は16日に出場決定 ※日付は決勝開催日

【北海道・東北】

北海道:札幌大谷（4大会ぶり4回目）

青森:青森山田（28大会連続30回目）

岩手:専大北上（3大会ぶり3回目）

秋田:西目（12大会ぶり14回目）

山形:東海大山形（10大会ぶり2回目）

宮城:東北学院（37大会ぶり5回目）

福島:★尚志（4大会連続15回目）

【関東】

茨城:明秀日立（2大会連続6回目）

群馬:前橋育英（4大会連続27回目）

栃木:★矢板中央（2大会連続14回目）

埼玉:正智深谷-浦和学院（11月17日）

千葉:流通経済大柏（3大会ぶり8回目）

東京A:★帝京（15大会ぶり35回目）

東京B:★堀越（2大会ぶり6回目）

神奈川:東海大相模（初出場）

山梨:山梨学院（2大会ぶり10回目）

【北信越】

新潟:新潟明訓（9大会ぶり7回目）

富山:龍谷富山（初出場）

長野:上田西（7大会ぶり3回目）

石川:金沢学院大附（初出場）

福井:福井商（17大会ぶり2回目）

【東海】

静岡:★静岡学園（2大会連続15回目）

愛知:愛工大名電（5大会ぶり2回目）

岐阜:帝京大可児（6大会連続11回目）

三重:津工（2大会ぶり4回目）

【近畿】

滋賀:草津東（3大会ぶり13回目）

京都:京都橘（2大会連続11回目）

奈良:奈良育英（4大会連続17回目）

和歌山:近大和歌山（2大会ぶり10回目）

大阪:阪南大高（3大会ぶり3回目）

兵庫:滝川第二（3大会ぶり22回目）

【中国】

鳥取:米子北（15大会連続20回目）

島根:明誠（初出場）

広島:広島国際学院（2大会連続2回目）

山口:高川学園-小野田工（11月17日）

岡山:岡山学芸館（4大会連続7回目）

【四国】

香川:寒川（初出場）

愛媛:松山北（8大会ぶり6回目）

徳島:徳島市立（3大会連続21回目）

高知:高知（2大会ぶり19回目）

【九州】福岡:東福岡（3大会ぶり23回目）佐賀:佐賀東（2大会連続14回目）大分:大分鶴崎-大分（11月17日）宮崎:日章学園（3大会連続18回目）熊本:★大津（4大会連続21回目）長崎:長崎総大附-創成館（11月17日）鹿児島:鹿児島城西-神村学園 （11月17日）沖縄:那覇西（4大会ぶり18回目）