¡Ú»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡Û¶µ¤¨»Ò£·¿Í¤ËÀÅªË½¹Ô¤Î20Âå¸µÊÝ°é»Î¤Ë¤¯¤À¤Ã¤¿¡ÖÈ½·è¤ÎÃæ¿È¡×
¡ÖÉß¤«¤ì¤¿¥ì¡¼¥ë¡×¤¬·ù¤Ë
¡Ö¼çÊ¸¡¡Èï¹ð¿Í¤òÄ¨Ìò14Ç¯¤Î·º¤Ë½è¤¹¤ë¡×
¡Ç24Ç¯11·î14Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç¼¼¶¶½¨µªºÛÈ½Ä¹¤¬È½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¤Î¤ò¡¢Ä¹ÅÄÆä¹ª¡Ê¤ª¤µ¤À¡¦¤Ê¤°¤ß¡ËÈï¹ð¡Ê27¡Ë¤Ï¿È¤¸¤í¤®¤â¤»¤º¡¢ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä¹ÅÄÈï¹ð¤Ï¡Ç21Ç¯£¹·î²¼½Ü¤³¤í¤«¤é¡Ç23Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤ÎÌó£²Ç¯£³¥õ·î¤Î´Ö¤Ë¡¢¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿£²¥õ½ê¤ÎÊÝ°é±à¤Ç¹ç·×£·¿Í¤Î±à»ù¡Êµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿½çÈÖ¤ËA¡ÁG¤Á¤ã¤ó¡Ë¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë£³Ì¾¤Î±à»ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤Î»ÑÂÖ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤ä»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É£µ¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÄ¹ÅÄÈï¹ð¤Ï¡Ç17Ç¯¤«¤éÊÝ°é»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¡¢¡Ç22Ç¯¤«¤é¡ÊÅö»þ¡ËÉã¿Æ¤¬±àÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÊÝ°é±à¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹ÅÄÈï¹ð¤Î¿ÆÂ²¤Ë¤ÏÊÝ°é»Î¤¬Â¿¤¯¡¢Éã¿Æ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÊÝ°é±à¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¿ÆÂ²¤â¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¸¡»¡´±¤Ï¡Ø¤¤¤ï¤Ð¡¢ÊÝ°é»Î°ì²È¡Ù¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÅÄÈï¹ð¤âÉã¿Æ¤ÎÊÝ°é±à¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤¬ÊÝ°é»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¡ØÉß¤«¤ì¤¿¥ì¡¼¥ë¤Ë¾è¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡ÖÊª¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢¾Íè¤ÏÊÝ°é»Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹ÅÄÈï¹ð¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¹â¹»À¸»þÂå¤«¤é»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î²èÁü¤äÆ°²è¤ò½¸¤á»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌ¤½¢³Ø»ù¤«¤é¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯Âå¤Î»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é600·ï¶á¤¤»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¡¢iPhone¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤Ï2000Ëç¶á¤¯¤Î²èÁü¤È400·ï¶á¤¤Æ°²è¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¹¥¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÏÌ¤½¢³Ø»ù¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Ä¹ÅÄÈï¹ð¼«¿È¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¬¾®»ùÀ°¦¼Ô¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ä¤Îµ²±¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹¥¤ó¤Ç¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¾®»ùÀ°¦¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ÈË¡Äî¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÀÅªÓÏ¹¥¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÝ°é»Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´í¸±¤À¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
ÈÈ¹Ô¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÆÈÇò
Ä¹ÅÄÈï¹ð¤¬¡Ö»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤Î±ÇÁü¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊÝ°é»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£µÇ¯ÌÜ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡ÈÃë¿²¤Î»þ´Ö¡¢¿²¤Æ¤¤¤ëG¤Á¤ã¤ó¤Î¿²Áê¤¬»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤Î±ÇÁü¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¡É¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Î±à»ù¤Ë½é¤á¤ÆÀÅª¤ÊÍßµá¤ò³Ð¤¨¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¡¢Ë¡Äî¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È»ùÆ¸¥Ý¥ë¥ÎÆ°²è¤ò½¸¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤«±ó¤¤À¤³¦¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î±à»ù¤Ë¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥ÎÆ°²è¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾×·âÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¤â¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢Èï³²¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤¬¿¿È¿ÂÐ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈÈ¹Ô¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¤é¤ÎÈÈ¹Ô¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¡¢¡ÖÊÝ°é»Î°ìÂ²¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÀ¤Âå¸òÂå¤¬ÉÃÆÉ¤ßÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢ÊÝ°é±à¤ò·Ñ¤°¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ºá°´¶¤òÊú¤«¤»¤ë¼ê¸ý
¼«¿È¤ÎÉã¿Æ¤¬±àÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÊÝ°é±à¤ËÌ³¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Ã´Ç¤¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ì¿Í¤ÇÃë¿²¤Î¸«¼é¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤¿±à»ù¤òÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç²¡¤·Æþ¤ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢¤½¤³¤ÇÌÜ±£¤·¤ò¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿Ãí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Öµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤¬°¤¤¡×¤È±à»ù¤Ë»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¤â¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡×¤È¸ý»ß¤á¤¹¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
·ë²Ì¡¢C¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ú¸À¤ÇÈÈ¹Ô¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢£·¿Í¤Î±à»ù¤¬ÀÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
È½·è¸À¤¤ÅÏ¤·¤ÎÅöÆü¡¢Ä¹ÅÄÈï¹ð¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Î¾å²¼¤ËË·¼çÆ¬¤ÇË¡Äî¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¼¼¶¶ºÛÈ½Ä¹¤ÏÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¡¢¡Ö³ÆÈï³²¼Ô¤¬ÀÅª°Õ¿Þ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÄñ¹³¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Ì¤½Ï¤ÊÇ¯Îð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤À¡¢ÈÜÎô¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤ÈÈ¹Ô¤Ç¤¢¤ë¡×¡ÖÈï³²¤Îµ²±¤¬¾Íè¤Î·òÁ´¤ÊÀ®Ä¹Åù¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â·üÇ°¤µ¤ì¡¢Èï³²·ë²Ì¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯Âç¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÈï¹ð¿Í¤Î·º»öÀÕÇ¤¤Ï½ÅÂç¡×¤ÈÎÌ·º¤ÎÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÊÄÄî¸å¡¢Ä¹ÅÄÈï¹ð¤Ï¿¦°÷¤Ë¤¦¤Ê¤¬¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤Â¼è¤ê¤ÇÈï¹ð¿ÍÀÊ¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Ë¡Äî¤Ç¡Ö¹´ÃÖ½ê¤ÇÀ°ÍÂ¸¾É¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤ÏÄÌ±¡¤·¤Æ¼£ÎÅ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÉÂ±¡¤âÆó¤Ä¤Û¤É¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹ÅÄÈï¹ð¡£
¤À¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤Î°ì¿Í¡¢G¤Á¤ã¤ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢°Õ¸«ÄÄ½Ò¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÈï¹ð¿Í¤¬Èï³²¼Ô¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ò¶¡¤òÆ»¶ñ¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¦¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ½¹°¤Ê¿Í³Ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Î¤»¤¤¤Ê¤É¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ï¤Í¤Ä¤±¤¿¡£
º£¸å¡¢¼ý´Æ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¡ÖÀÅªÓÏ¹¥¡×¤ä¡Ö½¹°¤Ê¿Í³Ê¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÊ¿ÎÉ