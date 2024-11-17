¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¡¢¥ë¥«¥¯¤é5Áª¼ê¤¬ºÇ½ªÀá¤òÁ°¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¡ÄÄÉ²Ã¤ÇU-21¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½FW¥Ð¥»¥Ã¥È¤ò½é¾·½¸¡ÚUEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Û
¥Ù¥ë¥®¡¼¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(KBVB)¤Ï16Æü¡¢UEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°(UNL)2024-25¤ËÎ×¤à¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
KBVB¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢FW¥í¥á¥ë¡¦¥ë¥«¥¯¡¢MF¥¢¥Þ¥É¥¥¡¦¥ª¥Ê¥Ê¡¢MF¥í¥á¥ª¡¦¥é¥ô¥£¥¢¡¢DF¥Þ¥¥·¥à¡¦¥Ç¡¦¥«¥¤¥Ñ¡¼¡¢DF¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥Æ¥¢¥Æ¤Î5Áª¼ê¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂåÉ½Àï¤òÁ°¤Ë½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Øµ¢´Ô¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ê¤ª¡¢KBVB¤Ï¿·¤¿¤ËU-21¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ô¥§¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎFW¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Ð¥»¥Ã¥È¤òÄÉ²Ã¾·½¸¡£½é¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë¥«¡¼¥ó¤«¤é¥³¥ô¥§¥ó¥È¥ê¡¼¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UNL2024-25¥ê¡¼¥°A¥°¥ë¡¼¥×2Âè5Àá¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤ËÇÔ¤ì¤¿3°Ì¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢17Æü¤ËºÇ²¼°Ì¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂåÉ½¤È¥ê¡¼¥°A»ÄÎ±¤ò·ü¤±¤¿Ä¾ÀÜÂÐ·è¤ËÎ×¤à¡£
KBVB¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢FW¥í¥á¥ë¡¦¥ë¥«¥¯¡¢MF¥¢¥Þ¥É¥¥¡¦¥ª¥Ê¥Ê¡¢MF¥í¥á¥ª¡¦¥é¥ô¥£¥¢¡¢DF¥Þ¥¥·¥à¡¦¥Ç¡¦¥«¥¤¥Ñ¡¼¡¢DF¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥Æ¥¢¥Æ¤Î5Áª¼ê¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂåÉ½Àï¤òÁ°¤Ë½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Øµ¢´Ô¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ê¤ª¡¢KBVB¤Ï¿·¤¿¤ËU-21¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ô¥§¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎFW¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Ð¥»¥Ã¥È¤òÄÉ²Ã¾·½¸¡£½é¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë¥«¡¼¥ó¤«¤é¥³¥ô¥§¥ó¥È¥ê¡¼¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UNL2024-25¥ê¡¼¥°A¥°¥ë¡¼¥×2Âè5Àá¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤ËÇÔ¤ì¤¿3°Ì¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢17Æü¤ËºÇ²¼°Ì¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂåÉ½¤È¥ê¡¼¥°A»ÄÎ±¤ò·ü¤±¤¿Ä¾ÀÜÂÐ·è¤ËÎ×¤à¡£