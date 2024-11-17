Ì¤º§ÃËÀ¤ÎÅüÇ¢ÉÂ¥ê¥¹¥¯¤Ï´ûº§¼Ô¤Î8ÇÜ¡Ä¿´¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤¿40ÂåÆÈ¿ÈÃËÀ¤ËÀº¿À²Ê°å¤¬Êü¤Ã¤¿¥¶¥¯¥Ã¤È¤¯¤ë¸ÀÍÕ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¤è¤·¤¿¤Ë¡ØÂç¿Í¤Ü¤Ã¤Á¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¿¼¼ò¤Ç²ò·è¤·¤Ê¤¤ÊýË¡
¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢¤¦¤Ä¤ÇµÙ¿¦¤·¤¿¤é¤·¤¤¤è¡×¡£40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼þ¤ê¤Ç¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¤È¤·¤Æ¾å»Ê¤«¤é¼¸¤é¤ìÉô²¼¤ËÉÔËþ¤òÏ³¤é¤µ¤ì¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¿¼Ìë¤Þ¤Ç¿¼¼ò¡£¿´¿È¤È¤â¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Ì²¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÄ«¤¬Íè¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Þ¤¿1Æü»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¤¿¤áÂ©¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£SOS¤Î¥µ¥¤¥ó¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡È2½µ´Ö°Ê¾å¡É
ËÜÊÔ¤ÇÊÝºäÀèÀ¸¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ¬ÄË¡¢ÉÔÌ²¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¤Ê¤É¤¬2½µ´Ö°Ê¾åÂ³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ÈÂÎ¤¬¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¤À¡×¤ÈSOS¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢°ìÃ¶Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¿´ÎÅÆâ²Ê¤äÀº¿À²Ê¤Ê¤É¤Î¡Ë°åÎÅµ¡´Ø¤òÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²ñ¼Ò¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤é¥Þ¥º¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¿´ÇÛ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ä·òÊÝÁÈ¹ç¤Ë¤Ï¼éÈëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¡¢¼õ¿Ç¤·¤¿ÉÂ±¡Ì¾¤ä¿ÇÃÇ¤ÎÆâÍÆ¤Ï·è¤·¤ÆÏ³¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
2½µ´Ö¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÉáÃÊ¤«¤é»þ¡¹ÉÔÄ´¡¢ÉÔ°ÂÄê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÆ±¤¸¥¹¥È¥ì¥¹¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÊý¤Î¤Û¤¦¤¬¶ì¤·¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â»Å»ö¤Î¤³¤È¤ò¥°¥ë¥°¥ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢1²óÆ¬¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÍ«¤µÀ²¤é¤·¡×¤ÎÊýË¡¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»×¤¤¤¤ê²Î¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¼«Âð¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤Þ¤¿100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇúÇã¤¤¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡ÊÇã¤¤¤¹¤®¤Æ¤âÂç¤·¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤¡Ë¡¢½ãµÊÃã¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°ìÇÕ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤à»þ´Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹ÔÆ°¤«¤é¾ð½ïÅª¤Ê¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡ÊSS¡Ë¤Î¾ì¤òºî¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤ÎÊýË¡¤ò¡¢»Å»ö°Ê³°¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£ÈóÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Û¤Ã¡×¤È¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¾¯¤·°Â¿´¤Ç¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÍ«¤µÀ²¤é¤·¡×¤ò¿´¤¬¤±¤ë
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÍ«¤µÀ²¤é¤·¡×¤È¤Ï¡¢Í§¿Í¤È¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤â¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¶á¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²¿»þ´Ö¤Ç¤â¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤ëº¢¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¡Á¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¡¢Íè¤ë¤È¤¤è¤ê¾¯¤·¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÃËÀ¤Ï¼«Ê¬¤Î¼å¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¶ì¼ê¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡ÊÎ¢ÊÖ¤»¤Ð´èÄ¥¤ê²°¤ÊÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡£Ã¯¤«¤È¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤¦¤Þ¤¯Í«¤µ¤òÀ²¤é¤»¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤»¤á¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¾¯¤·°Õ¼±¤·¤ÆÉáÃÊ¤è¤ê¼«Í³¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¡¢ÀÎ¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¡¢¿´¤Î¶ÛÄ¥¤ò´Ë¤á¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¤ª¼ò¤Î¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×
¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡¢¡ÖÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÊÝºäÀèÀ¸¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤ª¼ò¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤³¤È¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¿²¼ò¡×¤ÏÌ²¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤à¤³¤È¤ÇÂå¼Õ¤µ¤ì¤ë¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Î³ÐÀÃºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¼¤¤Ì²¤ê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î°û¤ß¤¹¤®¤Ï¿çÌ²¤ÎÎÌ¤È¼Á¤ò³Î¼Â¤Ë²¼¤²¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¤â°¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢°ìÃ¶¤ª¼ò¤ÎÎÌ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢¡Ê¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î³èÍÑ¤ä¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Î¡ÖÍ«¤µÀ²¤é¤·¡×¤Ê¤É¡Ë¤ª¼ò°Ê³°¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹ÂÐ½è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ì¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç»Å»ö¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¡¢»þ¡¹µ²±¤ò¼º¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢·ò¿Ç¤Ç¿ôÃÍ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ê¤É¤ª¼ò¤¬¸¶°ø¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò°ìÅÙË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¡¢³Ú¤·¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
----------
¤è¤·¤¿¤Ë¡Ê¤è¤·¤¿¤Ë¡Ë
Ì¡²è²È
1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡£¸µ¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡£Ãø½ñ¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¤Ü¤¯¡¢¥ª¥¿¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£¡Ù¡¢¡ØÍý·Ï¤Î¿Í¡¹¡Ù¡Ê¶¦¤ËKADOKAWA¡Ë¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤ÎÂÎ¤Ï¥Ä¡¼¥¢¥¦¥È¡Ù¡Ø¤¤¤Ä¤«¥â¥Æ¤ë¤«¤Ê¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô220ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¸½ºß¡¢COMIC OGYAAA‼¤Ë¤Æ¡Ø¿æ¤¯¤ó¤ÎÀ¸¤¤Î¤Ó¤´¤Ï¤ó¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¡£
----------
¡ÊÌ¡²è²È ¤è¤·¤¿¤Ë¡Ë