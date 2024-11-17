Æü»º¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ö¡È¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡É¥ï¥´¥ó¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª ¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥¤¥¤¥µ¥¤¥º¡×¡Ö¤¤¤äÂç¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿±þÊ¬¤«¤ì¤ë¡Ö¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¡¼¡È¥¨¥ô¥¡¥ê¥¢¡É¡×¡ª ²¤½£¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¡ÖÆüËÜÆ³Æþ¡×¤Î²ÄÇ½À¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ!?
¡ÖÎ¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡×¤Ç3Îó¥·¡¼¥ÈÈÇ¤â¤¢¤ë¤Ê¤é¡Ö¹ñÆâÆ³Æþ¡×¤â¡Ö¥¢¥ê¡×!?
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤ËÍ¥¤ì¤ëÆü»º¤Î¾®·¿¥Ð¥ó¡¦¥ï¥´¥ó¡Ö¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢²¤½£ÀìÇä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡Æü»º¤Î·Ð±ÄÉÔ¿¶¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¹ñÆâÆ³Æþ¤Î²ÄÇ½À¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¤½£¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü»º¤Î¡Ö¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤ª¤è¤Ó¾èÍÑ¥ï¥´¥ó¤È¤·¤Æ²¤½£»Ô¾ì¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥ë¥Î¡¼¤Î¡Ö¥«¥ó¥°¡¼¡×¤Î·»Äï¼Ö¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª Æü»º¡Ö¡È¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡É¥ï¥´¥ó¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¸½¹Ô¥«¥ó¥°¡¼¤Ï¡¢¥ë¥Î¡¼Æü»º»°É©¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¤è¤ëCMF-C¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¥ï¥´¥ó¥â¥Ç¥ë¤¬2022Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´Ä¹4488mm¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ¹ñ¤Ç¤Ï¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ò384mm¿¤Ð¤·¤¿Á´Ä¹4910mm¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¡¼¤âÆ±ÍÍ¤Î¹½À®¤Ç¡¢¥ï¥´¥ó¥¿¥¤¥×¡Ê¡Ö¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥¨¥ô¥¡¥ê¥¢¡×¡Ë¤Ï2Îó¥·¡¼¥È¡¦5¿Í¾è¤ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¤Î3Îó¥·¡¼¥È¡¦7¿Í¾è¤ê¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸åÀÊ¤ÏÎ¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ç¡¢ÇØ¹â¤Ç»Í³Ñ¤¯¹â¸úÎ¨¤Ê¥¥ã¥Ó¥ó¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾è°÷¤È½½Ê¬¤ÊÎÌ¤Î²ÙÊª¤ò±¿¤Ù¤ëÀÑºÜÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ130hp¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯240Nm¤òÈ¯´ø¤¹¤ë1.3¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ122hp¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯245Nm¤ÎBEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¡§ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡¿45kWh¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Ï¡¢1.3¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¡ÊMY24¡Ë¤¬2Ëü1825¥æ¡¼¥í¡ÊÌó359Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡¢BEV¥â¥Ç¥ë¤¬3Ëü3995¥æ¡¼¥í¡ÊÌó559Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ºÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¡¢¡Ö¼ÖÉý¤¬1800mm¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÌµÍý¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö4.5m°Ê²¼¤ÎÁ´Ä¹¤Ï¼Ö¸ËÆþ¤ì¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¡Ê¥«¥ó¥°¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ë¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤¬Ä¹¤µ¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ê¡¢È¿±þ¤ÏÆóÊ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö¥«¥ó¥°¡¼¤¬¤¹¤Ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¤Þ¤ºÍè¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Î¡Ë¥ë¥Î¡¼¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ï¡ÊÃÏ¾ì¤Î¡ËÆü»ºÈÎÇäÅ¹¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÆüËÜÆ³Æþ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ëÀ¼¤¬ÂçÀª¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ê¤Ç¤Ï¡×¡ÖÊ¡»ã¼ÖÎ¾¥Ù¡¼¥¹¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¡×¡ÖEVÈÇ¤Ïe-NV200¤Î¸å·Ñ¤ËÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ³°¤ÎÈÎÇäÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ë¸º¼ý¤¬¤¤¤ÞÂç¡¹ÅªÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü»º¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¿··¿¼Ö¤¬É¬Í×¡×¤È¤ÎÈáÄË¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¡¡º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î¤ä¤êÊý¤òÂ³¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤±¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê»Üºö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£