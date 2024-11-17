キンプリに乃木坂も『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024』出演アーティスト一挙解禁！
11月20日17時30分から約4時間半にわたり生放送される『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024 〜60年分の名曲！実は“歌の衝撃映像”ベスト100〜』（テレビ東京系）の出演アーティストが一挙解禁された。
【写真】anoに郷ひろみも！ 『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024』出演アーティスト
テレビ東京開局の1964年から2024年まで、数々の名曲が誕生し、その時代を彩ってきた。「60周年の今年だからこそ」の大型音楽特番として、新規歌唱やアーカイブによる60年分の名曲を “テレ東ならではの演出”満載の映像とともに、最新の人気アーティスト＆楽曲も盛り込み届ける。MCは国分太一。
出演アーティストは以下の通り（五十音順）。
赤坂泰彦、ano、天月-あまつき-、AKB48、A.B.C-Z、＆TEAM、岡崎体育、荻野目洋子、北山宏光、KID PHENOMENON、King ＆ Prince、GINTA ＆ ODAKEi 、郷ひろみ、ゴスペラーズ、後藤真希、コブクロ、コレサワ、SARM、DJ KOO、中島健人、乃木坂46、バブルガム・ブラザーズ、松本梨香、MAX、南野陽子、miwa、Little Glee Monster、ONE N’ ONLY
『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024 〜60年分の名曲！実は“歌の衝撃映像”ベスト100〜』は、テレビ東京系にて11月20日17時30分放送。
【写真】anoに郷ひろみも！ 『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024』出演アーティスト
テレビ東京開局の1964年から2024年まで、数々の名曲が誕生し、その時代を彩ってきた。「60周年の今年だからこそ」の大型音楽特番として、新規歌唱やアーカイブによる60年分の名曲を “テレ東ならではの演出”満載の映像とともに、最新の人気アーティスト＆楽曲も盛り込み届ける。MCは国分太一。
赤坂泰彦、ano、天月-あまつき-、AKB48、A.B.C-Z、＆TEAM、岡崎体育、荻野目洋子、北山宏光、KID PHENOMENON、King ＆ Prince、GINTA ＆ ODAKEi 、郷ひろみ、ゴスペラーズ、後藤真希、コブクロ、コレサワ、SARM、DJ KOO、中島健人、乃木坂46、バブルガム・ブラザーズ、松本梨香、MAX、南野陽子、miwa、Little Glee Monster、ONE N’ ONLY
『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024 〜60年分の名曲！実は“歌の衝撃映像”ベスト100〜』は、テレビ東京系にて11月20日17時30分放送。