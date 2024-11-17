１１月２０日（水）夕方５時３０分から生放送「テレ東音楽祭スペシャル１９６４→２０２４」出演アーティストを一挙解禁！
11月20日（水）夕方５時３０分から「テレ東音楽祭スペシャル1964→2024 ～60年分の名曲！実は“歌の衝撃映像”ベスト100～」を放送します。
テレ東が開局してから60年。開局の1964年から2024年まで、数々の名曲が誕生し、その時代を彩ってきました。「60周年の今年だからこそ」の大型音楽特番として、新規歌唱やアーカイブによる60年分の名曲を “テレ東ならではの演出”満載の映像でお届けしつつ、最新の人気アーティスト＆楽曲も盛り込み皆様にお届けします。昭和・平成・令和３世代に渡って愛され続けている名曲を約4時間半の生放送でお楽しみください！
この度、出演アーティストを一挙発表します！
テレ東音楽祭ならではのアットホームな空気感で、テレ東に眠る貴重なアーカイブ映像や、豪華アーティストの名曲＆最新曲からテレ東でしか見られない企画やコラボなど盛りだくさんの内容でお届けします！
■番組概要
【タイトル】
テレ東音楽祭スペシャル 1964→2024
～60 年分の名曲！実は“歌の衝撃映像”ベスト100～
【放送日時】
2024年11月20日（水）夕方5時30分～夜9時54分 生放送（一部事前収録あり）
【放送局】
テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送
【MC】 国分太一
【進行】 田中瞳（テレビ東京アナウンサー）
【出演アーティスト】
赤坂 泰彦、ano、天月-あまつき-、AKB48、
A.B.C-Z、&TEAM、岡崎体育、荻野目洋子、
北山宏光、KID PHENOMENON、King & Prince、
GINTA & ODAKEi 、郷ひろみ、ゴスペラーズ、
後藤真希、コブクロ、コレサワ、SARM、
DJ KOO、中島健人、乃木坂46、バブルガム・ブラザーズ、
松本梨香、MAX、南野陽子、miwa、
Little Glee Monster、ONE N' ONLY（五十音順）
【公式 HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/ongakusai_2024/
【公式 X】 https://x.com/teretoongakusa