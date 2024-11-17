¡Ú½©¸ÂÄê¡ÛÃ¸Ï©Åç¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×¤Î¥É¥é¥¯¥¨¥¨¥ê¥¢¤Ç¡È¸÷¤ëMY¥¹¥é¥¤¥à¡É¤òºî¤í¤¦¡ª
Ê¼¸Ë¸©Î©Ã¸Ï©Åç¸ø±à¥¢¥Ë¥á¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¡ÂçËâ²¦¥¾¡¼¥Þ¤È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÅç¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥à¤Î¿§ÅÉ¤ê¥¢¡¼¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¹¥é¥¤¥à¿§ÅÉ¤êÂÎ¸³¡×¤¬¹¥É¾³«ºÅÃæ¡ª¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¥¹¥é¥¤¥à¤Î¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö½©¸ÂÄê¡ª¸÷¤ë¥¹¥é¥¤¥à¤Î¤¤é¤á¤¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤¬2024Ç¯11·î29Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¡È¸÷¤ëMY¥¹¥é¥¤¥à¡É¤òºî¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¡Ú²èÁü¡Û°Å°Ç¤Ç¥¥é¥¥é¸÷¤ë¥¹¥é¥¤¥à
¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©Î©Ã¸Ï©Åç¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡ß¼«Á³¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¿·´¶³Ð¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥É¥é¥¯¥¨¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉRPG¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×Æâ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö½©¸ÂÄê¡ª¸÷¤ë¥¹¥é¥¤¥à¤Î¤¤é¤á¤¥¯¥é¥Õ¥È¡×¡£ÉáÃÊ¤Î¥¹¥é¥¤¥à¿§ÅÉ¤êÂÎ¸³¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢°Å°Ç¤Ç¸÷¤ëÃß¸÷ÅÉÎÁ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ã°Àº¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿MY¥¹¥é¥¤¥à¤¬¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È½À¤é¤«¤Ê¸÷¤òÊü¤ÄÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Î¥¹¥é¥¤¥à¤¬¸½¼Â¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªÌÌ¤ä²¦´§¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºî¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥¹¥é¥¤¥à¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ÎÁ¶â¤Ï2300±ß¡£30Ê¬¤Û¤É¤Çºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¹ç´Ö¤Ëµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£¾ì½ê¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×Æâ¤Î¥ª¥Î¥³¥¬¥ë¥É¾ë²£¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ª¥Î¥³¥¬¥ë¥É¹©Ë¼¡×¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¾ë¤Î¼õÉÕ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤â¤¦°ì¤Ä¡ª¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤¬¡¢HD-2DÈÇ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIII¡¡¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Ø¡Ä¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2021Ç¯Åö»þ¤ÎÂç¿Íµ¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖÂçËâ²¦¥¾¡¼¥Þ¤È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÅç¡×¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿¡£¥í¥È¤Î·ì¤ò°ú¤¯Í¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤ÇËÁ¸±¤¹¤ë¤³¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥É¥é¥¯¥¨¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ´¤½¤Î¤â¤Î¡£¥µ¥Ö¥¯¥¨¥¹¥È¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢¥Õ¡¼¥É¤â¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥¯¥¨°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡×¡¢¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£½©¤Î¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¡È¸÷¤ëMY¥¹¥é¥¤¥à¡É¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©Î©Ã¸Ï©Åç¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡ß¼«Á³¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¿·´¶³Ð¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥É¥é¥¯¥¨¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉRPG¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×Æâ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö½©¸ÂÄê¡ª¸÷¤ë¥¹¥é¥¤¥à¤Î¤¤é¤á¤¥¯¥é¥Õ¥È¡×¡£ÉáÃÊ¤Î¥¹¥é¥¤¥à¿§ÅÉ¤êÂÎ¸³¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢°Å°Ç¤Ç¸÷¤ëÃß¸÷ÅÉÎÁ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ã°Àº¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿MY¥¹¥é¥¤¥à¤¬¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È½À¤é¤«¤Ê¸÷¤òÊü¤ÄÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Î¥¹¥é¥¤¥à¤¬¸½¼Â¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªÌÌ¤ä²¦´§¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºî¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥¹¥é¥¤¥à¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ÎÁ¶â¤Ï2300±ß¡£30Ê¬¤Û¤É¤Çºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¹ç´Ö¤Ëµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£¾ì½ê¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×Æâ¤Î¥ª¥Î¥³¥¬¥ë¥É¾ë²£¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ª¥Î¥³¥¬¥ë¥É¹©Ë¼¡×¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¾ë¤Î¼õÉÕ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤â¤¦°ì¤Ä¡ª¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤¬¡¢HD-2DÈÇ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIII¡¡¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Ø¡Ä¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2021Ç¯Åö»þ¤ÎÂç¿Íµ¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖÂçËâ²¦¥¾¡¼¥Þ¤È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÅç¡×¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿¡£¥í¥È¤Î·ì¤ò°ú¤¯Í¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤ÇËÁ¸±¤¹¤ë¤³¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥É¥é¥¯¥¨¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ´¤½¤Î¤â¤Î¡£¥µ¥Ö¥¯¥¨¥¹¥È¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢¥Õ¡¼¥É¤â¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥¯¥¨°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡×¡¢¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£½©¤Î¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¡È¸÷¤ëMY¥¹¥é¥¤¥à¡É¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£