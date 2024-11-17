Ã«¸ý¾´¸ç¡¢¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤¬¼ê½Ñ¤ÈÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÈ¯É½ ¡ÖÉ¬¤º¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
º£µ¨¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÃ«¸ý¾´¸ç¡£
33ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢8Æü¤Î¥á¥Ø¥ì¥óÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
16Æü¡¢¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÏÃ«¸ý¤¬13Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
Ä¹´ü¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÉüµ¢»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²óÉü¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã«¸ýËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤«¤é°ì¤Ä¤Ç¤â¾å¤Î½ç°Ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤â¤¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´û¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Þ¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤º¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¥¹¥¿¡¼10Ì¾
¥¯¥é¥Ö¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÉé½ý²Õ½ê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÏ¸µ»æ¡ØHBvL¡Ù¤Ï¡ÖÃ«¸ý¤¬¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤Î¼ê½Ñ¤ËÀ®¸ù¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£