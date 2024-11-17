Åê»ñÎò7Ç¯¤Î51ºÐ²ñ¼Ò°÷½÷À¡Ö60¡ó¤ÎÍø±×¤¬¸«¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢°ìµ¤¤Ë¥É¡¼¥ó¡ª¡×²¼ÍîÁê¾ì¤Ç¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤¿¡©
All About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤ÎÉÔ°ÂÄêÁê¾ì¤Ç¤ÎÎ©¤Á²ó¤êÊý¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤«¤é¡¢¤´¼«¿È¤ÎÅê»ñÀïÎ¬¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£²ó¤ÏÊ¡²¬¸©ºß½»51ºÐ½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
µï½»ÃÏ¡§Ê¡²¬¸©
¿¦¶È¡§Àµ¼Ò°÷
Ç¯¼ý¡§400Ëü±ß
¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â400Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º400Ëü±ß
¢£¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÆâÌõ
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§200Ëü±ß
¡¦ÆüËÜ³ô¡§200Ëü±ß
¢£¿·NISA¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·
¡¦¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡§·î3Ëü±ß
¡¦À®Ä¹Åê»ñÏÈ¡§ÆüËÜ³ô200Ëü±ß
8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î³ô¼°Áê¾ì¤Î²¼Íî¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖµÞ¤Ê²¼Íî¤ÏÈ¿È¯¤òÂÔ¤Ä¡×¤Î¤ß¤È¹Í¤¨¡ÖÀÅ´Ñ¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö4·î¤¯¤é¤¤¤Ë³ô¤Î°ìÉô¤òÍø³Î¤·¤¿¤³¤È¡×¤¬ÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö6·î¤À¤È¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬º£»×¤¨¤Ð°ìÉô¤Ç¤âÍø³Î¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³¤Ë¡Ö¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤ÆÇã¤¨¤Ê¤¤³ô¤¬Çã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¢¤ê¡¢¸ÄÊÌ³ô¤ÎÇã¤¤Áý¤·¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Çº£²ó¤Î»Ô¾ì¤ÎÍð¹â²¼¤Ë¤è¤ë¿´ÍýÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¢¤ë¡×¤½¤¦¡£
¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â»±×¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Èº£¤Þ¤Ç¤ÎÅê»ñ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¡¤Ø¤³¤à¡×¤È¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤Î²¼Íî¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯Ìó60¡ó¤ÎÍø±×¤¬¸«¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢°ìµ¤¤Ë¥É¡¼¥ó¡ª¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ê¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¬Çä¤ëÁªÂò»è¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢Ìá¤ë¤Î¤òÂÔ¤ÄÍ½Äê¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
2024Ç¯¤Î»Ä¤ê¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡ËÂçÅýÎÎÁª¤Ê¤É·Ð¸³¤«¤é¤Ç¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸å¤Ï¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ä»ÑÀª¡×¤ò´Ó¤¯¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÇ¯ÎðÀÊÌ¡§51ºÐ½÷À
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
µï½»ÃÏ¡§Ê¡²¬¸©
¿¦¶È¡§Àµ¼Ò°÷
Ç¯¼ý¡§400Ëü±ß
¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â400Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º400Ëü±ß
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§200Ëü±ß
¡¦ÆüËÜ³ô¡§200Ëü±ß
¢£¿·NISA¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·
¡¦¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡§·î3Ëü±ß
¡¦À®Ä¹Åê»ñÏÈ¡§ÆüËÜ³ô200Ëü±ß
¡ÖÈ¿È¯¤òÂÔ¤ÁÀÅ´Ñ¤¹¤ë¤Î¤ß¡×Åê»ñÎò¤Ï¡Ö7Ç¯¡×¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ÈÆüËÜ³ô¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦50Âå¤ÎÅê¹Æ¼Ô½÷À¡£
8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î³ô¼°Áê¾ì¤Î²¼Íî¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖµÞ¤Ê²¼Íî¤ÏÈ¿È¯¤òÂÔ¤Ä¡×¤Î¤ß¤È¹Í¤¨¡ÖÀÅ´Ñ¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö4·î¤¯¤é¤¤¤Ë³ô¤Î°ìÉô¤òÍø³Î¤·¤¿¤³¤È¡×¤¬ÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö6·î¤À¤È¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬º£»×¤¨¤Ð°ìÉô¤Ç¤âÍø³Î¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅê»ñ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¡¤Ø¤³¤à¡×º£²ó¤Î²¼Íî¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¥Ô¥ó¥Á¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È²óÅú¡£
ÍýÍ³¤Ë¡Ö¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤ÆÇã¤¨¤Ê¤¤³ô¤¬Çã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¢¤ê¡¢¸ÄÊÌ³ô¤ÎÇã¤¤Áý¤·¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Çº£²ó¤Î»Ô¾ì¤ÎÍð¹â²¼¤Ë¤è¤ë¿´ÍýÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¢¤ë¡×¤½¤¦¡£
¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â»±×¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Èº£¤Þ¤Ç¤ÎÅê»ñ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¡¤Ø¤³¤à¡×¤È¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤Î²¼Íî¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌó60¡ó¤ÎÍø±×¤¬°ìµ¤¤Ë¡Ä¡Ä¡×ÉÔ°ÂÄêÁê¾ì¤«¤éÆÀ¤¿¶µ·±¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÉÔ°ÂºàÎÁ¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸«¤¨¤¿¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÍø³Î¡ª Çã¤¤»þ¤Þ¤Ç¤¬¤Þ¤ó¡×¤È¸ì¤ëÅê¹Æ¼Ô¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯Ìó60¡ó¤ÎÍø±×¤¬¸«¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢°ìµ¤¤Ë¥É¡¼¥ó¡ª¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ê¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¬Çä¤ëÁªÂò»è¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢Ìá¤ë¤Î¤òÂÔ¤ÄÍ½Äê¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
2024Ç¯¤Î»Ä¤ê¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡ËÂçÅýÎÎÁª¤Ê¤É·Ð¸³¤«¤é¤Ç¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸å¤Ï¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ä»ÑÀª¡×¤ò´Ó¤¯¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)