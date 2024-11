「女脳」「男脳」はなぜ間違っているのか…女性と男性の「性差」についての意外な事実

「男の子は、良くも悪くも、ずっとバカ。でもそれが可愛いらしいの〜」

これは、あるテレビ番組で子育て中のタレントが発した言葉の一部です。こうしたフレーズは、親同士の会話の中でもよく聞かれます。子育てトークの鉄板ともいえる「性差あるある」の会話は、楽しいものですよね。しかし、こうした親や教師の何気ない考え方が、子どもの将来を狭めていると聞いたら、ハッとする方も多いのではないでしょうか。

一度、立ち止まって、よく考えてみましょう。男子は本当に、「ずっとバカ」でしょうか。女子は本当に、生まれたときから「お姫様っぽい女子」だったでしょうか。実は、人間の赤ちゃんの心に、性差はほとんどありません。幼児になると能力や行動にごくわずかな性差が現れますが、ほとんどの面において差は認められません。では、どうして心に「男性らしさ」「女性らしさ」が現れるのか。このたび、心理学や神経科学の膨大な研究を分析し、こころの性差が生まれるメカニズムを科学的に解明する書籍ができました。『つくられる子どもの性差 「女脳」「男脳」は存在しない』より1章を先行公開致します。

森口佑介(もりぐちゆうすけ)

福岡県生まれ。京都大学大学院文学研究科修了。博士(文学)。京都大学大学院文学研究科准教授。専門は、発達心理学・発達認知神経科学。著書に『10代の脳とうまくつきあう 非認知能力の大事な役割』(ちくまプリマー新書)、『子どもから大人が生まれるとき 発達科学が解き明かす子どもの心の世界』(日本評論社)、『子どもの発達格差 将来を左右する要因は何か』(PHP新書)、『自分をコントロールする力 非認知スキルの心理学』(講談社現代新書)、『おさなごころを科学する 進化する乳幼児観』(新曜社)などがある。

空間認知能力はわずかに男性が有利、だけど。

前回記事で、知能の性差にかかわる2つの注意点をみてきました。3つ目の注意点は、様々な能力を含む一般知能に性差はなさそうなのですが、個別の能力を見ると性差があるものもある点です。一般知能とは、様々な能力を総合的に評価したものです。人間の総合的な頭の良さみたいなものだと思っていただければよいかと思います。そして、この総合的な頭の良さにはほとんど性差がありません。ですが、その中に含まれる2つの能力には差がある可能性が示されています。それは、空間を把握する能力と、言語を使う能力です。

筆者が大学生のころ、『話を聞かない男、地図が読めない女』(アラン&バーバラ・ピーズ、2000年)という本が大ベストセラーになりました。性差を過度に単純化しており、「女性脳」「男性脳」のような神話が社会に広まってしまう1つの契機になったものでもあるので、研究者としては評価できるものではありませんが、この本のタイトル自体は性差をうまくとらえているように思えます。

長年にわたる研究が出した結論として、空間認知はやや男性が得意であり、言語能力は一部において女性がほんの少し得意であるということが示されています。とはいえ、性差が認められるのは、ほんの限られた課題や場面でのみです。

空間認知について、代表的なものは心的回転(メンタルローテーション)です。これは、心の中で物体をイメージして、それを回転させることです。たとえば、立方体の図形を見て、それを90度回転させたらどうなるかを想像して課題を遂行したり、画面上に提示された色々な角度の手が右手か左手かを判断する際に、頭の中で手を回したりするのが心的回転です。

心的回転については、膨大な数の研究がなされており、男性のほうが女性よりも、あくまで平均的に、心的回転の成績が良いと言えます。その差は、他の様々な能力の性差に比べると大きなもので、心理学者の中でも心的回転については性差があると言って差し支えないと考えられています(※3)。

とはいえ、空間認知の中でも、心的回転以外の能力はそれほど強い証拠はありませんし、後で述べるように、性差と個人差の問題についてはしっかり考える必要があります。

言語能力はわずかに女性が有利、だけど。

空間認知とともに性差があると考えられているのが言語能力です。言語能力と一口にいっても、言葉の意味を知っているか、どれだけ流暢に発話できるか、コミュニケーション能力が高いか、など非常に幅広いものを含みます。

ごく最近のメタ分析によると、非常にわずかですが、女性のほうが男性よりも言語能力に優れていることが示されています。この分析では大規模なデータを用いて言葉の流暢性と言葉の記憶力が調べられています(※4)。

言葉の流暢性とは、ある制限時間内に、多くの単語・言葉を思いつく能力のことです。言葉の流暢性にも、音韻の流暢性と意味の流暢性があり、前者はたとえば、最初に「あ」がつく言葉をできるだけ多く答えるという課題で、あめ、あり、あさ、などと回答します。意味の流暢性は、制限時間内に多くの単語を思いつく能力のことです。たとえば、1分間でできるだけ多くの動物の名前を言っていく、などの課題があります。

分析の結果、音韻の流暢性は女性の成績が良く、意味の流暢性では性差がないことが示されています。ただ、音韻の流暢性の性差もごく小さなものです。

言葉の記憶力については、読んで字のごとく、覚えた言葉を思い出したり、見たことがあると判断したりする能力です。こちらについても、小さいながら、女性の成績が良いという結果が示されています。

音韻の流暢性は日常における発話に、言葉の記憶力は読み書きと関連するので、会話や国語などの成績と関連する可能性があります。しかし、先にも触れたとおり性差は小さなものであり、我々が考えるほどの性差はないと言えるでしょう。

他にも女性が得意だと考えられがちなものとして、コミュニケーション能力が挙げられます。コミュニケーション能力については、なかなか研究として扱うのは難しいのですが、付加疑問文(〜だよね?)のようないくつかの発話が若干女性のほうが多いということが示されています。

性差より個人差のほうがよほど大きい

ここまで、心的回転と言語能力に性差があるという話を紹介しました。こういう話を聞くと、結局性差はある、女性と男性の能力は異なる、と思えるかもしれませんので、もう1つ重要な点について触れておきましょう。

先に、個々の事例ではなく、平均的な傾向を見ることが大事だと述べました。これは、全体的な傾向として性差があるかどうかを見るために必要なことです。とはいえ、平均的な傾向として性差があればそれでおしまいというわけではありません。

というのも、平均的に男性が心的回転に優れる、女性が言語能力に優れるからといって、すべての男性が心的回転に優れるわけではありませんし、すべての女性が言語能力に優れるわけではないからです。

たとえば、筆者は男性ですが、心的回転が得意ではありません。2次元についてはまだしも、3次元の空間になると思考停止に陥ります。数学の立体図形でも、少し難しい課題になると頭の中で回転することができなくなってしまい、本当に苦労しました。そのこともあってか、かなりの方向音痴です。国外に出張すると、ホテルにたどり着くのに非常に苦労してしまいます。タクシーを使えばいいのですが、公共交通機関に乗るのが好きなこともあり、駅から5分のホテルに着くまでに30分かかってしまうこともよくありますGoogle Mapを使っても、最初の一歩でなぜか逆方向に行ってしまいます。

同様に、女性でも、言語能力の成績がいい人もいれば、そうではない人もいます。女性だからといって、全員がそうではないというわけです。

つまり、ここで言いたいのは、平均的に性差があるからといってすべての人に当てはまるわけではなく、それ以上に個人差のほうが大きい場合があるということです。ある人が心的回転や言語能力に優れるかどうかは、性別によって決まる部分はごくわずかであり、それ以上に個人差のほうが大きいということになります。

本書でこれ以降も性差があるという話をしていきますが、この点は常に頭の片隅に置いておいてください。

攻撃性には性差がある

心的回転、言語能力以外で、性差があると言って差し支えないものがいくつかあります。代表的なものが、攻撃性と数学です。数学は本書で詳しく触れることとして、ここでは攻撃性について見ていきましょう。

攻撃性については、男性のほうが強いことが示されています。これについては、あまり説明が必要ないかもしれません。最もわかりやすい例に、犯罪があります。これも本書で詳しく触れますが、ここでも少し犯罪について見てみましょう。

世界中で、ほとんどの犯罪が男性によってなされています。日本国内の例として、令和4年度の犯罪統計資料(警察庁)を見てみましょう。あくまで検挙された人数なので、検挙されていない犯罪のことを考えると多少の違いはあるかもしれませんが、データ上、犯罪の多くは男性によってなされています。

攻撃性が高い犯罪として、殺人、強盗、放火を見てみましょう。それぞれ男性の被疑者の割合を出すと、75%、90%、77%と、いずれも男性が多数を占めていることがわかります。

研究においても、攻撃性は男性が高いことが示されています。攻撃性は、観察や、友達や先生、自分自身による報告が主になりますが、特に身体的な攻撃性は男性のほうが強いようです。一般的に、仲間外れのような、意図的に仲間関係にダメージを与える関係性攻撃は女性のほうが強いと考えられていますが、こちらの性差は非常に小さいようです(※5)。これらの性差を生み出す要因については、本書で見ていきます。

違うところより似ているところのほうがずっと多い

ここまで見てきたように、性差があると思われる行動や能力はほとんどなく、比較的性差があると言えそうなものが、空間認知、言語能力、攻撃性でした。

平均値としては差がなくても、女性よりも男性のほうがばらつきが大きいという考えもあります。この考えによれば、ある課題において、女性と男性では平均値としてはあまり差がないものの、男性にはすごく成績が良い人とすごく成績が良くない人がおり、女性は比較的平均的な人が多いという考えです。結果として、平均値には差がないということになります。

天才は男性に多いという思い込みと整合性があるため、このように考える人もそれなりにいますが、データとしては、この仮説については結果が混在しています。男性のほうがばらつきが少し大きいという証拠はあるものの、あらゆる能力で男性のほうがばらつきが大きいというのは言い過ぎのように思います。

以上のことを考えると、能力や行動という点に関しては、女性と男性ではそれほどの違いはなさそうです。実際に、ほとんどの心理学的特性は女性と男性で類似しており、性差はほとんどないという「類似性仮説」というものも提唱されています(※6)。

これは読んで字のごとくであり、仮説と言えるほどのものかと思う向きもあるかもしれませんが、このようなことを仮説として主張しなければならないほど、私たちの心の奥底には、「性差がある」という思い込みが強いということなのです。

私たちは、あるグループに共通点と差異がある場合に、差異に注目しがちです。たとえば、日本とアメリカの子育てを語る際に、共通していることのほうが圧倒的に多いにもかかわらず、一人寝をさせるかどうかといった異なった部分ばかりに注目してしまいます。この点は注意をしたいところです。

