「女性脳」「男性脳」という考え方が、じつはシンプルに「間違いである」といえるワケ

「男の子は、良くも悪くも、ずっとバカ。でもそれが可愛いらしいの〜」

これは、あるテレビ番組で子育て中のタレントが発した言葉の一部です。こうしたフレーズは、親同士の会話の中でもよく聞かれます。子育てトークの鉄板ともいえる「性差あるある」の会話は、楽しいものですよね。しかし、こうした親や教師の何気ない考え方が、子どもの将来を狭めていると聞いたら、ハッとする方も多いのではないでしょうか。

一度、立ち止まって、よく考えてみましょう。男子は本当に、「ずっとバカ」でしょうか。女子は本当に、生まれたときから「お姫様っぽい女子」だったでしょうか。実は、人間の赤ちゃんの心に、性差はほとんどありません。幼児になると能力や行動にごくわずかな性差が現れますが、ほとんどの面において差は認められません。では、どうして心に「男性らしさ」「女性らしさ」が現れるのか。このたび、心理学や神経科学の膨大な研究を分析し、こころの性差が生まれるメカニズムを科学的に解明する書籍ができました。『つくられる子どもの性差「女脳」「男脳」は存在しない』より1章を先行公開致します。

※本記事は森口佑介著『つくられる子どもの性差「女脳」「男脳」は存在しない』(光文社新書)から一部抜粋し、再構成したものです。

前回記事<「女脳」「男脳」はなぜ間違っているのか…女性と男性の「性差」についての意外な事実>より続く。

森口佑介(もりぐちゆうすけ)

福岡県生まれ。京都大学大学院文学研究科修了。博士(文学)。京都大学大学院文学研究科准教授。専門は、発達心理学・発達認知神経科学。著書に『10代の脳とうまくつきあう 非認知能力の大事な役割』(ちくまプリマー新書)、『子どもから大人が生まれるとき 発達科学が解き明かす子どもの心の世界』(日本評論社)、『子どもの発達格差 将来を左右する要因は何か』(PHP新書)、『自分をコントロールする力 非認知スキルの心理学』(講談社現代新書)、『おさなごころを科学する 進化する乳幼児観』(新曜社)などがある。

脳に性差はあるか

前回、前々回の記事で、行動や能力の性差について見てきました。思ったほどには性差がない、もしくは、性差が小さいと思われたのではないでしょうか。これだけでも、「女性脳」「男性脳」のような言説が疑わしいものだということがおわかりいただけたと思います。とはいえ、これらはあくまで行動や能力であり、脳そのものではありません。それでは、脳そのものに性差はあるのでしょうか。

確実に違いがあると言えそうなのは、脳の重量です。統計によるばらつきはありますが、女性であれば概ね1200〜1250グラム程度、男性であれば1400〜1500グラム程度とされています。ですが、ここまで述べてきたように、現在においては、脳の重量そのものは行動や能力とは特段の関係を持たないと考えられています。

次に、脳の研究は、大雑把に言うと、脳の構造(つくり)と、脳の機能(働き)の研究に分類することができます。脳の構造については、脳梁に性差がある可能性が過去報告されましたが、のちの研究はこの結果を支持していません。これもここまで述べてきたとおりです。

その後、脳の構造の性差をめぐる大規模な研究が多数なされています。最初のメタ分析では、男性と女性の脳の構造はほとんど違いがないが、扁桃体、海馬、島皮質などの記憶や感情とかかわるような脳の部位においては若干の性差があることを報告しています(※7)。

難しいのは、その後の分析や研究においては、必ずしも一貫した結果が得られないという点です。たとえば、前記のメタ分析で性差が見られた海馬という領域は男性のほうが大きいとされました。ところが、そもそも脳の体積は男性のほうが若干大きいため、全体の体積を考慮すると、男性のほうが大きいとは言えないという分析も報告されています。

同様のことは脳の機能についても言えます。脳の機能は、何も課題を課していないときの脳の働きや、何らかの課題をしているときの脳の働きを調べたりします。ある研究では、言葉を処理しているときの脳の機能に性差があるかを調べました。その結果、研究で用いられた一部の課題において、女性は脳の両半球を使う一方、男性は左半球のみを使うことが示されました。こちらも著名な科学誌に発表され話題になりましたが、その後の研究では同様の結果が出ないことが明らかになっています。

研究は膨大な数にのぼるので、脳の構造や機能に性差があるという研究を見つけることは難しくありません。メタ分析などの俯瞰的な研究を見てみても、一部であっても脳の構造や機能に性差があるという結論が下されることが多いように思います。

最近の論文でも、性差がないと結論付ける系統的レビューもあれば、性差がないとは言えないだろうという反論論文も出されており、実際のところ、どのようなデータを含めるのか、何を補正するのか、どういう分析をするかによって結果は大きく変わってしまいます。これは、行動や能力と比べても、脳の構造や機能のデータが非常に複雑であるためです。同じデータであっても、異なる結論が導かれることもしばしばです。

問題は、仮に一部の脳領域に性差があるとしても、そこから「女性脳」「男性脳」の存在を主張できるわけではない、という点です。

「女性脳」「男性脳」はなぜ間違っているか

実は、研究者の間でも、脳の構造や機能に性差があるかは、未だに議論が続いている重要な研究テーマです。性差があると主張する研究者もいれば、ないという研究者もいます。

しかし、性差があると主張する研究者であっても、女性と男性を二分する考え方、つまり、女性であれば女性脳を持つ、男性であれば男性脳を持つという極端な考えはあまり支持されていません(※8)。つまり、多くの似非科学で主張されている「女性脳」「男性脳」が間違っている可能性が高いのです。

この点は、ここまで行動や能力の性差で説明してきたことを考えると、それほど難しいことではありません。女性脳を持つという考えが正しければ、すべての女性は心的回転が苦手であり、言語能力は高く、攻撃性は低いということになります。そして、平均的に女性が大きいとされる脳領域の体積はすべて大きく、平均的に女性のほうが活動が強い領域の活動はすべて高いということになります。男性も同様です。

ところが、平均的には女性と男性に違いがあるとしても、個々人を見ると、心的回転が得意な女性もいれば、心的回転が苦手な男性もいます。脳の構造を見ても、一部の脳領域の体積が平均的に男性が大きいとしても、その領域の体積が小さい男性もいるでしょう。

つまり、男性であっても、「男性脳」を持つ人ばかりではないわけです。女性であっても平均的な傾向として「女性らしい」行動や脳の特徴をすべて示すわけではありません。

行動や能力、脳の構造・機能には一部性差があるのは事実だとしても、重要なのは、これらの性差と「女性脳」「男性脳」が存在するというのは全く別物だということです。この点は強調したいと思います。この後も子どもの行動や能力の性差を紹介していきますが、筆者が「女性脳」「男性脳」を支持しているわけではないということを明示しておきます。

モザイク脳

脳の性差をめぐる新しい考えとして、モザイク脳仮説というものがあります(※9)。これは、極端な「女性脳」「男性脳」を用いずに説明した、大変興味深い考えです。

そもそも、「女性脳」「男性脳」の基底には、性別を二項対立的にとらえる考えがあります。これは、生物の性を、完全に女性と男性、もしくは、メスとオスに分けてしまうものです。しかしながら、実際には、女性の中にも、男性の中にも、バリエーションがあります。ものすごくマッチョな感じの、いわゆる「男らしい」男性もいれば、そうではない男性もいます。女性も同様です。最近は性スペクトラムという考えが出てきており、メス(女性)からオス(男性)へと連続する性の表現型としてとらえるようになっています。

女性にも男性にもバリエーションがあるということを踏まえて、モザイク脳仮説を説明しましょう。たとえば、脳領域AとBの体積を、女性50名と男性50名を対象に測定して、脳領域Aは平均的に女性が大きく、脳領域Bは平均的に男性が大きいとします。次に、女性50名と男性50名の個々人のデータを見てみます。この場合、脳領域Aが大きく、脳領域Bが小さい人は、女性よりの女性であり、その逆が男性よりの男性ということになります。実際には、脳領域Aが小さく、脳領域Bが大きい女性や、脳領域Aが大きく、脳領域Bが小さい男性もいます。これを多数の脳領域を対象に分析してみると、ある女性は、女性よりの脳部位もあれば、男性よりの脳部位もあり、別の女性は女性よりの脳部位がほとんどかもしれません。

モザイク状であるとは、複数のものが混ざっているということですが、私たちの脳も、女性よりの部位と男性よりの部位がごちゃ混ぜであるということなのです。女性が、自分の中には「男性らしい」特徴(ここでは、心的回転の得意さなど)があると思われることもあるでしょう。この考え方は、直感にも合う部分があるため、新しい考えとして注目を集めています。

ただし、この仮説に異論がないかというと、必ずしもそうではないことも記しておきたいと思います。分析の方法やデータの解釈、脳領域の関係を十分に扱えていないことなどから、論争を引き起こしています。

脳の性差については、まだまだわからないことが多く、これから進展していく研究領域ということになるでしょう。ただ、極端な形での「女性脳」「男性脳」というものが否定されているということは間違いなさそうです。

わずかな性差は生まれつきか、環境の影響か

ここまで、大人を対象に、行動や能力、脳の構造や機能に性差があるかを見てきました。その結果として、性差は大きくなく、個人差のほうが大きいと思われること、しかしながら、一部の行動や脳には性差が見られる可能性が示されました。

ここからが、本書のメインテーマです。大人で見られる小さな性差は、生まれつきなのでしょうか、それとも、子育てや学校教育などの環境の影響なのでしょうか。どうやら、「女性脳」「男性脳」を主張する人、もしくは、そのような考えを受け入れる人には、性差があることは生まれつきのものだと考える傾向が強いように思います。女性の身体を持つから、生まれつき女性脳を持つという考えをするようです。

本書では、赤ちゃんや子どもを対象にした研究を概観する中で、行動や能力の性差が、どのくらい早い時期から見られ、どのような要因によって性差が拡大してくのかについて考えていくことになります。

先に簡単に結論を述べると、赤ちゃんや幼児期において、行動や能力にほんの少しの性差が見られます。ですが、より大事なのは、生物学的な要因や子育てや教育などの環境的な要因によって、このような性差が拡大していく可能性があることです。

読者の皆さんには、自分たちが何気なく行っている行動が、知らず知らずのうちに子どもの行動や性差を生み出している可能性について、ぜひ考えてみていただきたいと思います。

参考文献

※7 Ruigrok, A. N., Salimi-Khorshidi, G., Lai, M. C., Baron-Cohen, S., Lombardo, M. V., Tait, R. J., & Suckling, J. (2014). A meta-analysis of sex differences in human brain structure. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 39, 34-50.

※8 Hirnstein, M., & Hausmann, M. (2021). Sex/gender differences in the brain are not trivial-A commentary on Eliot et al. (2021). Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 130, 408-409.

※9 Joel, D., Berman, Z., Tavor, I., Wexler, N., Gaber, O., Stein, Y., ... & Assaf, Y. (2015). Sex beyond the genitalia: The human brain mosaic. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112 (50 ), 15468-15473.

「女脳」「男脳」はなぜ間違っているのか…女性と男性の「性差」についての意外な事実