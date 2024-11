「男のほうが頭がいい」「天才は男性に多い」という考えが端的に「間違っている理由」

「男の子は、良くも悪くも、ずっとバカ。でもそれが可愛いらしいの〜」

これは、あるテレビ番組で子育て中のタレントが発した言葉の一部です。こうしたフレーズは、親同士の会話の中でもよく聞かれます。子育てトークの鉄板ともいえる「性差あるある」の会話は、楽しいものですよね。しかし、こうした親や教師の何気ない考え方が、子どもの将来を狭めていると聞いたら、ハッとする方も多いのではないでしょうか。

一度、立ち止まって、よく考えてみましょう。男子は本当に、「ずっとバカ」でしょうか。女子は本当に、生まれたときから「お姫様っぽい女子」だったでしょうか。実は、人間の赤ちゃんの心に、性差はほとんどありません。幼児になると能力や行動にごくわずかな性差が現れますが、ほとんどの面において差は認められません。では、どうして心に「男性らしさ」「女性らしさ」が現れるのか。このたび、心理学や神経科学の膨大な研究を分析し、こころの性差が生まれるメカニズムを科学的に解明する書籍ができました。『つくられる子どもの性差「女脳」「男脳」は存在しない』より1章を先行公開致します。

※本記事は森口佑介著『つくられる子どもの性差「女脳」「男脳」は存在しない』(光文社新書)から一部抜粋し、再構成したものです。

森口佑介(もりぐちゆうすけ)

福岡県生まれ。京都大学大学院文学研究科修了。博士(文学)。京都大学大学院文学研究科准教授。専門は、発達心理学・発達認知神経科学。著書に『10代の脳とうまくつきあう 非認知能力の大事な役割』(ちくまプリマー新書)、『子どもから大人が生まれるとき 発達科学が解き明かす子どもの心の世界』(日本評論社)、『子どもの発達格差 将来を左右する要因は何か』(PHP新書)、『自分をコントロールする力 非認知スキルの心理学』(講談社現代新書)、『おさなごころを科学する 進化する乳幼児観』(新曜社)などがある。

子どもの話に入る前に、まずは大人の心に性差があるかを見ていきます。つまり、大人の女性と男性の行動や能力には差があるのかどうかということです。大人を対象にした研究は膨大にあり、歴史もあるため、ある程度の傾向は明らかになっています。まずは、心理学において注目を集めてきた知能の性差を例に、この問題を見ていきましょう。

男性のほうが頭がいい?

心理学において「知能」は、最も歴史があり、多くの研究がなされてきた分野の1つです。知能はいわゆる頭の良さであり、皆さんにもなじみのある知能指数(IQ)などでも表されます。どれだけ速く問題を解けるか、どれだけ知識があるのか、どれだけ与えられた情報から推論できるか、などの能力です。IQが高い人は学力が高いことが多く、偏差値が高いといわれる大学に合格をしたり、社会的地位が高いとされる職業に就く可能性が高かったりします。

知能における性差は研究されてきましたが、この歴史は性差別の歴史と言っても差し支えありません。ここで、その一端を簡単に説明したいと思います。

そもそも、現代においても、「女性脳」「男性脳」などの誤った俗説に見られるように、女性と男性の考えや能力は異なるという見方は根強いものがあります。これはひとえに、女性と男性の身体が異なるという事実に根ざしています。

女性と男性で身体が異なるのは、明確です。程度の差はあれ、女性が持ついくつかの身体的な特徴、男性が持ついくつかの身体的な特徴というのは、目に見ることができます。この身体の違いがあるという明確な事実から、私たちは自然に、女性と男性の脳も異なるだろうと考えがちです。この思い込みは強く、私たちの行動や心の性差にも大きな影響を与えてしまいます。

知能の研究の歴史の中でも、身体が小さい女性は、男性と比べて知能が低いと考えられてきました。たとえば、心理学者は、脳の大きさと関係すると考えられていた頭蓋骨は男性のほうが大きいとか、脳の重量は男性のほうが重いとか、男性の知能が高いという主張につながりそうな証拠に目をつけました。一方で、身体に対する脳の大きさの比率など、どちらかというと女性に対して有利になりそうな証拠には目をつぶり、男性の知能が高いという主張を続けてきたわけです。

これは、研究者としては明らかに失格です。要するに、先に結論があり、その結論に沿う結果のみ報告しようとする、ある種の捏造とも言えます。

実際にIQの性差にかかわる研究は膨大な数にのぼります。これらの結論を述べると、様々な能力を含む一般知能についていえば、女性と男性には違いはありません。全体的な頭の良さには性差はないのです。これは心理学が出している結論です。

ただ、ここには3つの注意点があります。1つ目は、これはあくまで平均値の話ということです。2つ目は、個別の研究ではなく、様々な研究を含めた俯瞰的な研究の結果だということです。そして、3つ目は、これは様々な能力を含む一般知能の話であり、能力を個別に見ていくと違うところがあるということです。以下に、それぞれについて見ていきたいと思います。

天才は男性が多い?

ここで皆さんに質問です。「天才」という言葉を聞いて、思い浮かぶのは誰でしょう?ここまでの話を踏まえて、「頭の良さ」という意味での天才の名前を、30秒間で挙げてみてください。

さて、誰の名前が思い浮かびましたか?天才といっても、色々な分野の色々な天才がいます。画家であればフィンセント・ファン・ゴッホが思い浮かぶかもしれませんし、作家でいえばヴァージニア・ウルフ、音楽でいえばヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト、スポーツでいえば大谷翔平、芸術家として草間彌生を思い浮かべたかもしれません。

このように、女性の天才も多数いるわけですが、頭の良さに関していえば、ルネ・デカルトやアルベルト・アインシュタインなどの男性を思い浮かべることが多いのではないでしょうか。もちろん、男性のほうが天才が多いと言いたいわけでありません。哲学や数学、物理学などの「頭の良さ」が必要そうな分野には歴史的に男性が多く、男性が主要な役割を担ってきたため、男性のほうが思い浮かびやすいというだけのことです。

こういった歴史上の天才は別としても、頭の良さに性差がないという先の結論を聞いて違和感を覚えた人もいるかもしれません。身近な頭の良い人として、家族や知り合いの男性が思い浮かんだという人もいるでしょう。

個々人のレベルでは、頭のいい男性もいれば、頭のいい女性もいます。ですが、そのような個々人を基に、「男性は頭がいい」という主張はできません。というのも、これでは身近に頭のいい人がいるかどうかに左右されてしまうからです。残念ながら、多くの人はこういう思考をしてしまっています。せいぜい数名の例に基づき、男性は頭がいいと考えてしまうのです。

ですが、女性と男性という、それぞれ地球上に存在する数十億人を、数名の事例に基づいて決めつけていいはずがありません。実際に地球上の全員を調べるわけにはいきませんが、ある程度の人数を調べて、その平均値などを、統計学を駆使して分析することで妥当な結論を下すことはできます。

このような方法で調べた結果として、現在では、頭の良さ、特に一般知能については性差がほとんどないと考えてよさそうです。(※1)

性差に限らない話ですが、世の中にあふれる疑似科学は、事例に基づいていることが少なくありません。少数の事例を基に、全体がそうであるかを語るという手法です。がんの治療法とか、子育て法とか、自身の体験などに基づいてあたかも全体に当てはまるように語ります。ですが、これは科学的には誤りであり、誇大広告と言えます。

個々の事例の話と平均的な傾向が異なるという点は、女児や男児の話をするうえでも極めて重要です。本書は、平均的な傾向に基づいて進めていくという点にご留意ください。

メタ分析と系統的レビュー

知能に性差がないという結論を示しましたが、それにかかわる2つ目の注意点は、平均的な傾向を示す研究が1つあっても十分とはいえないという点です。このことは、有名な脳梁の研究にも当てはまります。今から40年ほど前に、女性と男性の脳の構造に違いがあるという研究が、世界的に権威のある科学誌「サイエンス」誌に報告されました(※2)。私たちの脳には左脳と右脳があり、左右をつなぐ脳梁という構造があります。脳梁は左脳と右脳の間の情報伝達をする部位で、女性のほうが太いという研究成果が報告されました。

例のごとく、男性の頭が良いと信じる人の中には、同じ問題を解決するにも、女性は左右両方の脳を使わないと解けないのではないか、などという議論をしたりする人もいたのですが、この研究には大きな問題点がありました。まず、調査対象が男性9人、女性5人という非常に少ない人数だったこと、そして、後続の研究者が同じような研究をしても、同じような結果が出ていないということです。

性差に関する研究では、このような例は少なくありません。ある研究が、何らかの能力や行動、脳の構造や働きに性差があると報告しても、後続の研究や大規模なデータを使った研究では同じ結果にならないのです。

難しいのは、前出の脳梁の研究でもそうなのですが、「性差がある!」という研究のインパクトが大きすぎることです。よって、後続の研究でこの成果が否定されても、非専門家の方にはその内容は届きにくくなってしまいます。「女性脳」「男性脳」などという似非科学者は、後続の研究を知らないのか、知っていても不誠実に取り上げないのかわかりませんが、いずれにしても、インパクトがある最初の研究のみを取り上げ、そのあとは個人的な事例などで自分の主張を補強するという手法を取っています。

ですので、個別の研究で性差があるという結果があったところで、私たちは慎重にならなければなりません。様々な研究結果を統合して全体的な傾向を分析する「メタ分析」や、様々な研究を俯瞰的に紹介する「系統的レビュー」などの研究を重視する必要があるのです。本書では、子どもの性差に関する膨大な研究結果を、包括的に分析したメタ分析や系統的レビューを概観することで、この問題についてできるだけ偏りのない科学的見地を提示したいと考えます。

本書で取り上げるもの以外にも、性差があるという研究は、調べれば山ほど出てきます。ですが、同じテーマで性差がないという研究も、同じくらい出てくるのです。個別の研究で主張している内容が、俯瞰的に見た場合に必ずしも正しいわけではないということは、ぜひ知っておいてほしいと思います。ちなみに、本章で書かれている内容もあくまで現時点のものであり、後続の研究で結論が変わりうることを申し添えておきます。

参考文献

※1 Colom, R., Juan-Espinosa, M., Abad, F., & Garcıa, L. F. (2000). Negligible sex differences in general intelligence. Intelligence, 28 (1 ), 57-68.

※2 de Lacoste-Utamsing, C., & Holloway, R. L. (1982). Sexual dimorphism in the human corpus callosum. Science, 216 (4553), 1431-1432.

次回記事<「女脳」「男脳」はなぜ間違っているのか…女性と男性の「性差」についての意外な事実>へ続く。

「女脳」「男脳」はなぜ間違っているのか…女性と男性の「性差」についての意外な事実