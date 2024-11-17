11月20日17時30分より放送される『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024 ～60年分の名曲！実は“歌の衝撃映像”ベスト100～』（テレビ東京）の、出演アーティストが一挙発表された。

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今回発表された出演アーティストは、赤坂 泰彦、ano、天月-あまつき-、AKB48、A.B.C-Z、&TEAM、岡崎体育、荻野目洋子、北山宏光、KID PHENOMENON、King & Prince、GINTA & ODAKEi 、郷ひろみ、ゴスペラーズ、後藤真希、コブクロ、コレサワ、SARM、DJ KOO、中島健人、乃木坂46、バブルガム・ブラザーズ、松本梨香、MAX、南野陽子、miwa、Little Glee Monster、ONE N' ONLYの28組（五十音順）。

番組では、テレビ東京に眠る貴重なアーカイブ映像や、アーティストの名曲、最新曲からテレビ東京でしか見られない企画やコラボレーションなどがオンエアされる。

（文＝リアルサウンド編集部）