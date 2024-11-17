『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024』出演アーティスト一挙解禁

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■『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024 ～60年分の名曲！実は“歌の衝撃映像”ベスト100～』は、11月20日17時30分から放送！

11月20日17時30分からテレビ東京系で放送される『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024 ～60年分の名曲！実は“歌の衝撃映像”ベスト100～』の出演アーティストが一挙解禁となった。

■出演アーティスト

赤坂泰彦、ano、天月-あまつき-、AKB48、A.B.C-Z、&TEAM、岡崎体育、荻野目洋子、北山宏光、KID PHENOMENON、King & Prince、GINTA & ODAKEi、郷ひろみ、ゴスペラーズ、後藤真希、コブクロ、コレサワ、SARM、DJ KOO、中島健人、乃木坂46、バブルガム・ブラザーズ、松本梨香、MAX、南野陽子、miwa、Little Glee Monster、ONE N’ ONLY（五十音順）

テレ東が開局してから60年。開局の1964年から2024年まで、数々の名曲が誕生し、その時代を彩ってきた。

この番組では、「60周年の今年だからこそ」の大型音楽特番として、新規歌唱やアーカイブによる60年分の名曲を“テレ東ならではの演出”満載の映像で届けつつ、最新の人気アーティスト＆楽曲も盛り込んで届ける。また、テレ東でしか観られない企画やコラボなども予定されている。

昭和・平成・令和の3世代にわたって愛され続けている名曲を約4時間半の生放送でぜひ楽しもう。

番組情報

テレビ東京『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024 ～60年分の名曲！実は“歌の衝撃映像”ベスト100～』

11/20（水）17:30～21:54 生放送（一部事前収録あり）

放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

MC：国分太一

進行：田中瞳（テレビ東京アナウンサー）

出演アーティスト：赤坂泰彦、ano、天月-あまつき-、AKB48、A.B.C-Z、&TEAM、岡崎体育、荻野目洋子、北山宏光、KID PHENOMENON、King & Prince、GINTA & ODAKEi 、郷ひろみ、ゴスペラーズ、後藤真希、コブクロ、コレサワ、SARM、DJ KOO、中島健人、乃木坂46、バブルガム・ブラザーズ、松本梨香、MAX、南野陽子、miwa、Little Glee Monster、ONE N’ ONLY（五十音順）

『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024』番組サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/ongakusai_2024/