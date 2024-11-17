『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024』出演アーティスト一挙解禁
■『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024 ～60年分の名曲！実は“歌の衝撃映像”ベスト100～』は、11月20日17時30分から放送！
11月20日17時30分からテレビ東京系で放送される『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024 ～60年分の名曲！実は“歌の衝撃映像”ベスト100～』の出演アーティストが一挙解禁となった。
■出演アーティスト
赤坂泰彦、ano、天月-あまつき-、AKB48、A.B.C-Z、&TEAM、岡崎体育、荻野目洋子、北山宏光、KID PHENOMENON、King & Prince、GINTA & ODAKEi、郷ひろみ、ゴスペラーズ、後藤真希、コブクロ、コレサワ、SARM、DJ KOO、中島健人、乃木坂46、バブルガム・ブラザーズ、松本梨香、MAX、南野陽子、miwa、Little Glee Monster、ONE N’ ONLY（五十音順）
テレ東が開局してから60年。開局の1964年から2024年まで、数々の名曲が誕生し、その時代を彩ってきた。
この番組では、「60周年の今年だからこそ」の大型音楽特番として、新規歌唱やアーカイブによる60年分の名曲を“テレ東ならではの演出”満載の映像で届けつつ、最新の人気アーティスト＆楽曲も盛り込んで届ける。また、テレ東でしか観られない企画やコラボなども予定されている。
昭和・平成・令和の3世代にわたって愛され続けている名曲を約4時間半の生放送でぜひ楽しもう。
番組情報
テレビ東京『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024 ～60年分の名曲！実は“歌の衝撃映像”ベスト100～』
11/20（水）17:30～21:54 生放送（一部事前収録あり）
放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
MC：国分太一
進行：田中瞳（テレビ東京アナウンサー）
出演アーティスト：赤坂泰彦、ano、天月-あまつき-、AKB48、A.B.C-Z、&TEAM、岡崎体育、荻野目洋子、北山宏光、KID PHENOMENON、King & Prince、GINTA & ODAKEi 、郷ひろみ、ゴスペラーズ、後藤真希、コブクロ、コレサワ、SARM、DJ KOO、中島健人、乃木坂46、バブルガム・ブラザーズ、松本梨香、MAX、南野陽子、miwa、Little Glee Monster、ONE N’ ONLY（五十音順）
『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024』番組サイト
https://www.tv-tokyo.co.jp/ongakusai_2024/