¡Ú½©ÌÀµÆ¾Þ¡Û¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¥ì¥¤¥¯º¹¤·ÀÚ¤ê£Ö¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼£Ó£·Ãå¤«¤éÃæ£±½µ¡ÖÁ°Áö¤«¤éÇ½ÎÏ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö½©ÌÀµÆ¾Þ¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢µþÅÔ¡Ë
¡¡£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¥ì¥¤¥¯¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¾¾²¼¡Ë¤¬¹¥°Ì¤«¤éÄ¹¤¯¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤Æº¹¤·ÀÚ¤ê£Ö¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼£Ó£·Ãå¤«¤éÃæ£±½µ¤Ç¡¢¸«»ö¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤ËÀ®¸ù¡££²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡·ÑÂ³µ³¾è¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄ¸ý¤Ï¡ÖÁ°Áö¤«¤éÇ½ÎÏ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤ÆâÍÆ¤Î¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ìÀï°ìÀï¡¢¶¥ÇÏ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÁêËÀ¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢¾¾²¼»Õ¤â¡Ö¥Ú¡¼¥¹¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤è¤¯ÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£