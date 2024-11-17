µð¿Í¡¦´Ý¡¡Íèµ¨ÂÇµå³ÑÅÙ¡Ö¾å¤²¤¿¤¤¡×¡¡º£µ¨138Àï½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦278¥Þ¡¼¥¯¤â¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î´Ý¤¬º£¥ª¥Õ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡ÖÂÇµå³ÑÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡×¤³¤È¤ò·Ç¤²¤¿¡£º£µ¨¤Ï¼ç¤Ë1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ138»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦278¤ò¥Þ¡¼¥¯¤â¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢ÂÇµå³ÑÅÙ¤¬ÎãÇ¯¤è¤ê¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄã¤«¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤«¥´¥í¤Ç¤¹¤Í¡£³ÑÅÙ¤Ï¾å¤²¤¿¤¤¡£¥´¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£¡Ê²¬ËÜ¡ËÏÂ¿¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É³ÑÅÙ¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£