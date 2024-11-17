ºå¿À¡¦»³ÅÄ¡¡½é²óÀèÆ¬ÆóÎÝÂÇ¡ª¹âÂ´£±Ç¯ÌÜ¡¢Ì¤Íè¤ÎÀµÍ··â¼ê¸õÊä¤¬£±ÈÖ¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¡¾®Ã«ÌîÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡ÖÂÎ¤Î»È¤¤Êý¾å¼ê¡×
¡¡¡Öºå¿À¹ÈÇòÀï¡¢ÇòÁÈ£²¡Ý£±¹ÈÁÈ¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢°Â·Ý»Ô±Äµå¾ì¡Ë
¡¡±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¡¢È©´¨¤¤Ãæ¤Ç¹ÈÇòÀï¤òÂÔ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¤¤¤Ê¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ºå¿À¡¦»³ÅÄæûÌéÆâÌî¼ê¤¬³«»ÏÄ¾¸å¤ËÆóÎÝÂÇ¡£¹ÈÁÈ¤Î£±ÈÖ¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¾Íè¤ÎÀµÍ··â¼ê¸õÊä¤¬ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤À¡£
¡¡½é²óÌµ»à¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¼«¤é»Å³Ý¤±¤¿¡£ÌçÊÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ½éµå¤«¤é£³µåÏ¢Â³¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï£²µåÏ¢Â³¤ÇºÝ¤É¤¤¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¹â¤á¤Î£±£´£¶¥¥í¤òÂª¤¨¤Æ±¦Ãæ´Ö¤Ø±Ô¤¤ÂÇµå¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¡Ê£±ÈÖµ¯ÍÑ¤Ï¡ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤º¥Ò¥Ã¥È¤ò£±ËÜÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤±¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ìµå¤Ç»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î²ÝÂê¡×¡£É½¾ð¤Ë¤Ï¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬»Ä¤ë¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¼õ¤±Åú¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»°²óÌµ»à¤ÎÃæÈô¡¢¸Þ²ó£±»à¤Îº¸Èô¤âÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤À¤Ã¤¿¡£¾®Ã«ÌîÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¡Ê¹âÂ´¡Ë£±Ç¯ÌÜ¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤·¤¿¤â¤Î¡£ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ÏËÜÅö¤Ë¾å¼ê¡£³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤Î°ì¿Í¡×¤È¥»¥ó¥¹¤ò¾Î»¿¡£¡Ö¼¡¤Î½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±ÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¥ª¥Õ¤Î²ÝÂê¤âÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤âÂÎºî¤ê¤ÎÉ¬Í×À¤ÏÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±Ç¯ÌÜ¤Ï²Æ¾ì¤ËÂÎ½Å¤¬¸º¾¯¡£¥·¡¼¥º¥ó¸å¤ËÌá¤·¤¿¤¬¸½ºß£·£³¥¥í¡£¤Þ¤ÀÀþ¤ÏºÙ¤¤¡£º£¸å¤Ï£·£µ¥¥í¡¢£¸£°¥¥í¤ÈÁýÎÌ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥¦¥¨¡¼¥È¤â¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿©»ö¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¥ã¥ó¥×¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿·Ð¸³¤Ï¼«¿È½é¤Î¥ª¥Õ¤ËÀ¸¤«¤¹¡£