ºå¿À¡¦ÌçÊÌ¡¡£±£µ£°¥¥í·×Â¬¡ª¹ÈÇòÀï¤Ç£²²ó£±¼ºÅÀ¡¡Ä¾µå¤Î´¶³Ð¡Ö°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Öºå¿À¹ÈÇòÀï¡¢ÇòÁÈ£²¡Ý£±¹ÈÁÈ¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢°Â·Ý»Ô±Äµå¾ì¡Ë
¡¡¼ý³Ï¤òÆÀ¤Æ¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÇòÁÈÀèÈ¯¤Îºå¿À¡¦ÌçÊÌ·¼¿ÍÅê¼ê¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¤Ë¤¢¤È£±¥¥í¤ËÇ÷¤ë£±£µ£°¥¥í¤ò·×Â¬¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤è¤ê¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ¤¿¤ì¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É´¶³ÐÅª¤Ë¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£²ÝÂê¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Ä¾µå¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½é²óÌµ»à¡£»³ÅÄ¤Ø¤Î£²µåÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê´¶³Ð¤¬¡ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é£±£µ£°½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¹¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬»Ø¤Ë³Ý¤«¤Ã¤¿´¶¿¨¤¬¡¢¿ô»ú¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï£±ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Æó²ó¤ÏÄ¾µå¤ò¼´¤È¤·¤¿Åêµå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¡££²²ó£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤ê¤È¤«Á°¤è¤ê¤Ï¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ê¡¢¤È¡×¡££³Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤«¤é¤ÎÁ°¿Ê¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤«¤é¾å¤²¤Æ²Æì¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡££³Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£