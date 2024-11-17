ÂæÏÑ¡¡Â×ÇÝÊö¥½¥í¤À¤±¡¡Ä¶Ëþ°÷ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾¡ÍøÆÏ¤±¤é¤ì¤º
¡¡¡þWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¡¡1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉBÁÈÂè3Àï¡¡ÂæÏÑ1¡Ý3ÆüËÜ¡Ê2024Ç¯11·î16Æü¡¡ÂæËÌD¡Ë
¡¡ÂæÏÑ¤Ï360ÅÙ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿ÃÏ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡¢¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º2¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£°ìÌðÊó¤¤¤¿¤Î¤Ï0¡½3¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó2»à¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿Â×ÇÝÊö¡Ê¥¿¥¤¡¦¥Ð¥¤¥Û¥¦¡Ë¤¬ËÌ»³¤«¤é¡¢2ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£µå¾ì¤Î¥à¡¼¥É¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ÆÂç´¿À¼¤ÎÃæ¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÉ¤¤¾å¤²¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£
¡¡Á¾¹ë¶ð´ÆÆÄ¡Ê¥½¡¦¥´¥¦¥¯¡Ë´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤Ï¤È¤Æ¤â²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤»î¹ç¤Ï¤Ç¤¤¿¡£Éé¤±¤¿¤Î¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÀÕÇ¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£