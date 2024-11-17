¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡¡¹À¥¤¹¤º¤ÎÉã¿ÆÌò¤òÇ®±é¡¡ÍèÇ¯1·î´üTBS¥É¥é¥Þ¡Ö¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡Ê61¡Ë¤¬ÍèÇ¯1·î´ü¤ÎTBS¥É¥é¥Þ¡Ö¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡×¡Ê¶âÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¼ç±é¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê26¡Ë±é¤¸¤ë½÷»ÒÂçÀ¸¤¬¸µ·Ù»¡´±¤ÎÉã¿Æ¤ò»¦¤µ¤ì¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ËÜ³Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¥ê¥ê¡¼¤Ï¤½¤ÎÉã¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¹À¥¤È¤Ï15Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö³¤³¹diary¡×°ÊÍè¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç¶¦±é¡£¹À¥¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¸ü¤¤¿®Íê´Ø·¸¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¤Ï¡ÖËÍ¤â¤¹¤º¤µ¤ó¤â°Õ³°¤ÈÏÀÍýÅª¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÆ°ÊªÅª¤È¤¤¤¦¤«Ä¾´¶Åª¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢°ì½ï¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¿Æ»Ò¤Ë¸«¤¨¤¿¤é¤è¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¡£
¡¡¹À¥¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤òËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£