Ãæ¹ñÂåÉ½¡¡ÆüËÜÀï¤Ï¥¨¡¼¥¹FW¤é·ç¾ì¤â¡Ä6Ëü¿Í¡È²ÃÌý¡É¤ÇÀã¿«ÁÀ¤¦
¡¡¡þWÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªCÁÈ¡¡Ãæ¹ñ¡½ÆüËÜ¡Ê2024Ç¯11·î19Æü¡¡Ãæ¹ñ¡¦¥¢¥â¥¤¡Ë
¡¡Ãæ¹ñÂåÉ½¤¬´°Á´¥Û¡¼¥à¤Ç·Þ¤¨·â¤Ä¡£Æþ¾ì·ô¤Ï¤Û¤Ü´°Çä¤·¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ï6Ëü¿Í¶á¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤È¤Î½éÀï¤ò0¡½7¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥¤¥Ð¥ó¥³¥Ó¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤¬Î©¤ÆÄ¾¤·¡¢14Æü¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ï½ªÎ»´ÖºÝ¤ÎÆÀÅÀ¤Ç1¡½0¾¡Íø¡£¾¡¤ÁÅÀ6¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÆüËÜÀï¤ÏÉé½ýÎ¥Ã¦Ãæ¤Î¥¨¡¼¥¹FWÉðâý¡Ê¥Ö¡¦¥é¥¤¡Ë¤Û¤«¡¢ÎßÀÑ·Ù¹ð¤ÇFW¥¢¥Ö¥É¥¥¥ï¥¤¥ê¤¬·ç¾ìÍ½Äê¡£¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤ÇMF²¦¾å¸»¡Ê¥ª¥¦¡¦¥¸¥ç¥¦¥²¥ó¡Ë¡¢DFÍûâý¡Ê¥ê¡¦¥é¥¤¡Ë¤âÉé½ý¸òÂå¤·¤¿¤¬¡¢6Ëü¿Í¤Î¡È²ÃÌý¡É¥³¡¼¥ë¤òÇØ¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÁÀ¤¦¡£