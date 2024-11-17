Ãæ¹ñÅìÉô¡¦¹¾ÁÉ¾Ê¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ç¡¢ÃË¤¬¿ÏÊª¤Ç³ØÀ¸¤é¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢8¿Í¤¬»àË´¤·17¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤äÅö¶É¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¡¢¹¾ÁÉ¾Ê¡¦Ìµ¼â»Ô¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ç¡¢21ºÐ¤ÎÃË¤¬¿ÏÊª¤Ç³ØÀ¸¤é¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢8¿Í¤¬»àË´¤·¡¢17¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Åö¶É¤Ï¡¢½é´üÁÜºº¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢ÃË¤¬²áµî¤Ë¤³¤Î³Ø¹»¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î»î¸³¤ËÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤êÂ´¶È¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¸½ºß¤Î¿¦¾ì¤ÎÊó½·¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢Æ°µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï11Æü¤Ë¡¢ÆîÉô¤Î¹­Åì¾Ê¡¦¼î³¤»Ô¤Ç±¿Æ°Ãæ¤Î»ÔÌ±¤é¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢35¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤­¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£