´ä²°³°Áê ¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È°ÂÊÝÀ¯ºö¡¢¾ðÊó¶¦Í¶¯²½¤Ø
´ä²°³°Áê¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òË¬Ìä¤·¡¢°ú¤Â³¤¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
´ä²°³°Áê¤Ï¡Ö¡ÈÆüËÜ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¡É¤È¤Î»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÅÔ¡¦¥¡¼¥¦¤Ç¥·¥Ó¥Ï³°Áê¤È²ñÃÌ¤·¤¿´ä²°³°Áê¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ç¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³°¸ò¡¦ËÉ±ÒÅö¶É¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë°ÂÊÝÀ¯ºöÂÐÏÃ¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÊ¼»Î¤ÎÇÉ¸¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤·¡¢¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤âÌó50Ê¬´Ö²ñÃÌ¤·¡¢»Ù±çºö¤äËÌÄ«Á¯¤ÎÇÉÊ¼¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ËÀèÎ©¤Á¡¢´ä²°³°Áê¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌ±´Ö¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥Á¥ã¤ÎÈï³²¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£