¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¡¥Õ¥¡¥óÅê¹ÆÃí°Õ¤Çºï½ü¡¡²ÃÆþÇ®Ë¾¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê²èÁü¤ò¡Ä
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬º´¡¹ÌÚ³ÍÆÀ¤Î¸õÊäµåÃÄ¤Ëµó¤¬¤ëÃæ¡¢ºßÀÒ¤¹¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖPadres¡¡Nation¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤¬²ÃÆþ¤òÇ®Ë¾¤·¡¢14Æü¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬ÇË¤ì¤Æ¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ËÊÑ¤ï¤ëº´¡¹ÌÚ¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡Ö´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ÆÆ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï²èÁü¤òºï½ü¤·¡¢¡Ö°°Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£